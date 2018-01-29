Alman otomotiv şirketi sadece maymunlar değil insanlar üzerinde de deney yapmış

Volkswagen'in emisyon skandalında sadece maymunlar değil, insanlar üzerinde de deney yaptığı ortaya çıktı. Volkswagen zehirli egzoz gazlarını daha önce hayvanlar üzerinde test etmişti.

Almanya’daki Volkswagen firmasının emisyon skandalında sadece maymunlar değil, insanlar üzerinde de deney yapıldığı belli oldu. Avrupa Nakliyatçılıkta Çevre ve İnsan Sağlığı Araştırmaları Birliği (EUGT) tarafından hazırlanan ve Stuttgarter Zeitung ve Süddeutsche Zeitung gazeteleri tarafından haberleştirilen rapor emisyon skandalının patlak vermesinden iki buçuk yıl sonra yeni ayrıntıların ortaya çıkmasına vesile oldu.

İnsaanlar üzerinde teneffüs deneyi

İki gazetenin ortak haberine göre Volkswagen, Daimler ve BMW şirketleri tarafından kurulan EUGT, sağlıklı insanlar üzerinde ‘kısa süreli nitrik dioksit teneffüs deneyi’ yaptırdı. Araştırma merkezinin 2012 – 2015 yılları arasındaki dönemi kapsayan faaliyet raporunda belirtildiğine göre, uzun süreli ve çeşitli konsantrasyonlarda azotdioksit tatbik edilen 25 kişi Aachen şehrindeki bir klinikte muayene edildi ve deneklerde herhangi olumsuz etki teşhis edilmedi. EUGT 2017 yılının haziran ayında feshedilmişti.

Volkswagen şirketi ABD’de sattığı dizel motorlu araçlarının egzoz değerlerini yasal sınırlar içinde tutabilmek için yıllarca zararlı azot dioksit (NO2) değerleriyle bir yazılım aracılığıyla olduğundan daha düşük göstermişti.

ABD yargısının egzoz skandalıyla ilgili soruşturması sırasında bu zehirli maddenin hayvanlar üzerinde denendiğinin ortaya çıkması yoğun eleştirilere yol açmıştı. Bu deneyler dizel motorların çıkardığı zararlı maddelerin modern gaz temizleme metotları sayesinde azaldığını kanıtlamak için yapılmıştı.

Volkswagen şirketi bir Amerikan laboratuvarında yaptırılan deneyler için ‘bilimsel metotların doğru seçilmediği ve bu deneyin yaptırılmaması gerektiği gerekçesiyle’ özür diledi. Hayvanlara işkence edildiği iddiasını geri çeviren Alman otomotiv şirketi skandalda “bireysel hataların rol oynadığını” iddia etti. EUGT’nin eski ortağı Daimler hayvanlar üzerinde zararlı gaz deneyi yapılmış olmasını kınadı ve sorumluların bulunması için araştırma başlatıldığını duyurdu.

Egzoz manipülasyonu 2015 yılında ortaya çıkarılmış ve Volkswagen şirketi ABD’de egzoz değerleriyle oynanmış milyonlarca dizel motorlu araç sattığını itiraf etmek zorunda kalmıştı. Devlete ve Amerikalı müşterilerine milyarlarca dolar tazminat ödeyen Volkswagen’in dizel motorlu araç satışlarında önemli düşüş kaydedilmişti