Alman Ordusu'nun teçhizat sıkıntısı



‘Uçabilen her şeyde sorun var ve NATO’ya verdiğimiz taahhütleri şu an yerine getirebilecek durumda değiliz.’ Bu sözler 2002 yılından bu yana Almanya parlamentosunda sosyaldemokratların savunma politikaları sözcülüğünü yapan Rainer Arnold’a ait. Alman Ordusu’nun, özellikle de hava kuvvetlerinin araç, gereç ve teçhizatındaki eksiklikler kamuoyunda büyük bir şaşkınlık ve tartışma başlatmış durumda. Vaziyet o denli vahim ki NATO’nun olası bir ortak savunma savaşında Alman ordusu şu anda üzerine düşen görevi yerine getirebilecek durumda değil. Savunma Uzmanı Arnold, NATO’nun tüm üyeleri ile birlikte bir savaşa girme ihtimalinin çok düşük olduğu için bu tartışmanın saçma olduğunu ancak kriz bölgelerindeki uluslararası harekatlara iştirak konusunda Almanya’nın büyük sorunlar yaşayacağını ifade etti.

Şu an Alman ordusunun donanımında yaşanan sıkıntıların sorumlusu olarak bir önceki Savunma ve günümüzün İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’i gösteren Arnold, onun döneminde başlatılan orduda reform çalışmalarındaki hataların bugünkü sorunlara yol açtığını savundu. De Maiziere'in askeri donanımın yüzde 80’e düşürülmesi hedefinin akıllı bir adım olmadığını belirten Arnold, Almanya'nın yüzde yüze ihtiyaç duyduğunu ve eski teçhizatların bir kısmının hala kullanılabilir durumda olup bunların değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Kısa vadede askeri teçhizatın bakımı ile ilgili bütçe kaleminin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren milletvekili, uzun vadede de savunmaya ayrılan parayı artırmanın şart olduğunu vurguladı.

'Alman endüstrisi de sorumlu'

Konuya dair açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise Alman Ordusu’nun en üst makamı olan Genel Müfettişlikten emekli Harald Kujat oldu. Kujat, ordunun içinde bulunduğu bugünkü kötü durumun, uzun yıllardır süregelen ihmalkarlığın ve üç büyük hatanın bir sonucu olduğunu ifade etti. Orduya alınan malzemede kaliteye önem verilmediğini ve alınan teçhizat sayısının düşürüldüğünü belirten Kujat ayrıca Afganistan harekatı gibi görevlerin askeri malzemeyi çok yıprattığını ve bunların bakımı için gerekli olan gider kaleminin de düşürüldüğünü dile getirdi. NATO’ya üye ülkelerin gayri safhi milli hasılalarının yüzde ikisini savunmaya harcamak zorunda olduklarını vurgulayan emekli General Kujat, Almanya’nın ise bunu yüzde 1,3’e düşürdüğünü ve böylesine büyük bir ekonomiye sahip bir ülke için bu durumun rezalet olduğunu savundu.

Sosyal Demokrat milletvekili ve savunma uzmanı Rainer Arnold’a göre ise siyasilerin tüm ihmalkarlıklarına rağmen, bu kötü durumdan biraz da Alman endüstrisi de sorumlu. Sanayinin verdiği sözleri tutmadığını savunan Arnold, Savunma Bakanlığı'nın beklentilerin karşılanması için gerekirse tazminat talep ederek verilen siparişlerin takipçisi olması gerektiğini belirtti. Arnold ayrıca bu dramatik vaziyetin her yıl yeniden yaşanmaması için şimdiden gerekli önlemlerin Sanayinin verdiği sözleri tutmadığını savunan Arnold, Savunma Bakanlığı'nın beklentilerin karşılanması için gerekirse tazminat talep ederek verilen siparişlerin takipçisi olması gerektiğini belirtti. Arnold ayrıca bu dramatik vaziyetin her yıl yeniden yaşanmaması için şimdiden gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

Savunma Bakanı von der Leyen’in Alman ordusundaki reformun hatalı yanlarını görüp bir an önce bunları düzeltmesi gerektiğini de ifade eden Arnold, Almanya’nın müttefiklerine karşı sorumlulukları olduğunu ve bunları yerine getirebilmek için Alman ordusunun seviyesinin aşağıya değil yukarıya çekilmesi gerektiğini dile getirdi.