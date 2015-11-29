Alman Ordusu'nun Suriye misyonu netleşiyor



Almanya Genelkurmay Başkanı Volker Wieker Bild am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, 'Askeri açıdan bakıldığında, uçak ve gemide görev yapacak asker sayısı yaklaşık bin 200' dedi. Böylece Almanya IŞİD'le mücadele misyonuyla Alman Ordusu'nun yurtdışındaki en büyük misyonunu gerçekleştirmiş olacak. Wieker'e göre Federal Hükümet askeri misyonun bu yılın içinde başlamasını hedefliyor.

Alman Savunma Bakanlığı şu sıralar detayları netleştiriyor. Bakanlar Kurulu'nun salı günü toplanarak Suriye misyonu konusunda bir karar vermesi bekleniyor. Ardından konu en kısa süre içinde Federal Meclis'in gündemine gelecek.

Genelkurmay Başkanı Wieker'in verdiği bilgiye göre Almanya Suriye'ye IŞİD'le mücadele için 4-6 tornado keşif uçağı, bir fırkateyn, bir yakıt ikmal uçağı ve bin 200 asker gönderecek. Uzmanlara göre sadece Akdeniz'de Fransızlara ait Charles de Gaulle uçak gemisini desteklemesi planlanan Alman fırkateyninde 200'den fazla asker görev yapacak.

Alman Genelkurmay Başkanı Wieker, tornado keşif uçaklarının iki noktada konuşlandırılabileceğine dikkat çekti. Wieker, 'Bunun için şu sıralar Türkiye ve Ürdün'den yetkililerle, İncirlik ve Amman konusunda görüşmeler yürütüyoruz' dedi.

Alman Genelkurmay Başkanı Almanya'nın hava saldırılarına katılmasını mantıklı bulmadığını söyleyerek, 'Askeri açıdan sadece gerekli olanı yapmak mantıklı. Suriye olayında gerekli olan keşif uçakları. Koalisyon güçlerinin IŞİD'e saldırmak için yeterince askeri gücü ve silahı var' dedi.