Alman ordusunun en riskli misyonunda asker sayısı artırıldı

Federal Meclis Alman ordusunun yurtdışındaki en tehlikeli misyonu sayılan Mali'deki misyonunu genişletme kararı aldı.

Yapılan oylamada 556 milletvekilinden 498'i misyonda görev alan askerlerin sayısının artırılması yönünde oy kullandı.

Buna göre hâlihazırda Mali'de görevli 650 Alman askerinin sayısı 1000'e çıkarılabilecek.

Alman ordusu, Mali'de BM Mali Çok Boyutlu Birleşik İstikrar Misyonu (MINUSMA) kapsamında askerlerin eğitimi alanında görev yapıyor.

Alman ordusunun görev yaptığı Mali'nin kuzeyi radikal İslamcı teröristlerin tehdidi altında. Alman askerleri El Kaide gibi terör örgütlerinin kalesi konumundaki Gao'da insanız keşif uçuşlarından sorumlu. Artık savaş helikopterleriyle yaralıların nakil uçuşları da Alman askerlerinin sorumluluğunda olacak.

Irak'taki eğitim faaliyetleri sürecek

Öte yandan Alman askerlerinin Irak misyonu da bir yıl daha uzatıldı. Alman Ordusu iki yıldır Irak'ta askeri eğitim faaliyetlerine destek veriyor.

Misyon çerçevesinde yaklaşık 150 Alman askeri IŞİD'le mücadele kapsamında Irak'ta Kürt peşmerge kuvvetlerine silah eğitimi veriyor.

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DW/dpa, MK/BD