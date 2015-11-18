Alman ordusunun Afganistan ve Akdeniz'deki görev süresi uzatılıyor



Bakanlar kurulu Alman silahlı kuvvetlerinin Afganistan'daki görev süresinin uzatılmasını karara bağlıyor. Yılbaşından itibaren 980 Alman askeri NATO misyonu bünyesindeki yerel silahlı kuvvetlerin eğitim ve danışma çalışmalarına katılacak. Daha önce Afganistan'daki Alman askerlerinin sayısı 850 idi. Uzatma kararının mecliste onaylanması gerekiyor.

Bakanlar kurulunun gündeminde Alman deniz kuvvetlerinin Akdeniz'deki Active Endeavour terörle mücadele misyonu bünyesindeki görev süresinin uzatılması da bulunuyor. Alman donanmasının görev süresi yıl sonunda doluyor.

Alman bakanlar kurulunun gündeminde ayrıca emeklilik sigortası raporu, hayvan koruma raporu, iklim koruma raporu ve binalardaki enerji verimliliğinin arttırılmasında izlenecek strateji ile ilgili konular bulunuyor.