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Dünya

"Alman ordusundaki Leopard-2'lerin yarısından fazlası çalışmıyor" iddiası

Leopard-2 tankları Alman savunma sanayisinin önemli ihraç ürünlerinden biri olarak biliniyor

17 Kasım 2017 13:14

Dünyanın en büyük tank üreticilerinden Almanya'da orduya ait 244 Leopard-2 tipi tanktan yarısından fazlasının çalışmadığı idddia edildi.

Funke Medya Grubu'nun Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ordudaki 244 Leopard-2 tipi tanktan sadece 95'inin çalıştığı ifade edildi.

Haberde, tankların 53'ünün bakımının devam ettiği, 7'sinin incelemesinin sürdüğü, 89'unun ise yedek parça bulunamaması nedeniyle kullanılamaz halde olduğu vurgulandı.

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich, durumu eleştirerek, ''Bu anlaşılamaz bir durum'' değerlendirmesinde bulundu. 

Hellmich, ordunun çalışmayan tanklarla nasıl tatbikat yapacağı sorusuna cevap istedi.

Leopard-2 tankları Alman savunma sanayisinin önemli ihraç ürünlerinden biri olarak biliniyor.

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