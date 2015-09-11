Alman Ordusu'nda sığınmacı teyakkuzu



Savunma Bakanı von der Leyen haftalık Spiegel dergisine yaptığı açıklamada “Sadece bu hafta sonu için 4 bin askeri göreve hazır hale getirdik” dedi.

Askerlerin "acil durum halinde harekete geçmeye" hazır olması gerekiyor. Personel yardımıyla ilgili olarak gerekli olduğu takdirde bu sayının daha da yükseltilebileceğini söyleyen Savunma Bakanı von der Leyen “Eyaletler Alman Ordusu'nun desteğine güvenebilir” diye konuştu.

Bakan Ursula von der Leyen birçok kışlada mültecilerin konakladığını belirterek "27 yerde durum bu şekilde, birlikte kullanım sözkonusu" dedi.

Almanya'da yıl başından bu yana 450 bin sığınmacı kayıt altına alındı. 1-8 Eylül tarihleri arasında kaydedilen sığınmacı sayısı ise 37 bin. Bu yıl Almanya'ya gelen sığınmacıların sayısının ise toplamda 800 bini bulacağı tahmin ediliyor.