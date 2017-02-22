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Dünya
Deutsche Welle

Alman ordusunda büyüme hamlesi

Askeri harcamaların artırılması konusunda kamuoyunda tartışma devam ederken Alman ordusundaki asker ve sivil personel sayısının artırılacağı açıklandı.

22 Şubat 2017 01:33

Alman Savunma Bakanlığı yeni bazı tehditler ve artan görevler nedeniyle ordudaki asker ve sivil personel sayısının hissedilir ölçüde artırılacağını açıkladı. 2024 yılına kadar ordudaki asker sayısının 198 bine, sivil personel sayısının ise 61 binin üzerine çıkarılması hedefleniyor. Alman ordusunda şu an yaklaşık 178 bin asker görev yapıyor.

Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ordudan beklentilerin son dönemde arttığını belirterek, IŞİD terörü ile mücadele, Mali ve Afganistan'daki askeri misyonlar ve Baltık ülkelerindeki NATO çatısı altındaki askeri misyonları örnek gösterdi. Bakan, görev ve sorumlulukların artmasıyla birlikte Alman ordusunun da güçlenmek zorunda olduğunu vurguladı.

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Alman ordusu kademeli olarak personel azaltma yoluna gitmişti. İki Almanya'nın yeniden birleştiği 1990 yılında asker sayısı 585 bin dolayındaydı. Alman Savunma Bakanlığı 2016 yılından itibaren orduda küçülme sürecinin sona erdiğini bildirmiş, geçen mayıs ayında ek 7 bin askeri görev birimi ve sivil personel için de ek 4 bin 400 görev alanı belirlenmişti.

Personel ihtiyacının karşılanması için özellikle görevdeki personelin görev süresinin uzatılması öngörülüyor. Askerlerin daha geç emekliye ayrılması ve daha fazla sayıda profesyonel askerin görevlendirilmesi de planlanıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/ÇA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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