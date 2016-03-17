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Dünya
Deutsche Welle

Alman ordusunda Neonazi temizliği

Alman silahlı kuvvetlerindeki sayıları artan Neonazilerin hizmetten alınabilmesi için askeri istihbaratın yetkileri genişletilecek

17 Mart 2016 11:54

Alman askeri istihbarat servisi tarafından ortaya çıkarılan raporda, üçü muvazzaf ve biri de sivil olmak üzere aşırı sağcı dört kişi geçen yıl ordudan uzaklaştırıldı. ‘Die Welt' gazetesinin haberinde Alman silahlı kuvvetlerinden ihraç edilenlerin, bir Alman Nasyonal Demokrat Parti (NPD) görevlisi ile parti üyesi bir bekçi, bedeninde aşırı sağcı dövme bulunan bir süreli ve bir de Nazi yoldaşı gönüllü askerin olduğu belirtildi.

Gazetenin haberinde devamla, daha önce de halkı tahrik edici konuşma ve propaganda suçu işledikleri ya da sağcı sloganlar kullandıkları için 19 askerin görevden azledildiği, diğerlerinin ise disiplin ve para cezası aldıktan sonra görevde bırakıldıkları kaydediliyor.

Alman askeri istihbaratının elinde 230 aşırı sağcı eylemle ilgili dosya bulunduğu, 2015 yılında ordu bünyesinde 149 aşırı sağcı olay cereyan ettiği ve 2016 yılında ordu mensupları arasından 22 Neonazi, ırkçı ve Yahudi düşmanının ihbar edildiği de haberde yer alıyor.

Artan şikayetler üzerine askeri istihbarata silahlı kuvvetler adaylarının geçmişiyle ilgili tahkikat yapma yetkisi tanımayan yasanın değiştirilmesi gündeme getirildi. Güvenlik ve adli makamlarla işbirliği içinde aşırı sağcılarla İslamcıların üniforma giymesinin önlenmesi için askeri istihbaratın yetkilerinin genişletilmesi üzerinde duruluyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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