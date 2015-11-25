Alman ordusunda artık misket bombası yok



Almanya Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Almanya'nın Oslo Anlaşması'nın yükümlülüklerini önceden yerine getireceği belirtildi. Açıklamada, Alman ordusunun elindeki son misket bombalarını imha ettiği ve artık ordunun cephaneliklerinde bu bombalardan bulunmadığana dikkat çekildi.

Alman hükümeti, 2010 yılında Oslo Anlaşması'nı imzalayarak artık misket bombası üretmeyeceği ve sekiz yıl içinde cephaneliklerindeki tüm misket bombalarını imha edeceği konusunda güvence vermişti.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, bu gelişmeyi dünyanın silahsızlanması çabalarında bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Von der Leyen, Almanya'nın üstüne düşen görevi üç yıl önce yerine getirdiğine işaret etti. Bakanlığın verilerine göre, geçen yıllar içinde uzmanlaşmış şirketlerin de çalışmaları ile 50 bin ton misket bombası imha edildi.

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de ülkesinin diğer ülkelerin de misket bombalarını imha etme sürecini desteklemek istediklerini söyledi.

Misket bombaları sadece düştüğü yere zarar vermiyor, etrafa yayıldığı için uzun süre sivil halk açısından da tehlike oluşturuyor. Ordularda misket bombalarının kullanılmamasını öngören Oslo Anlaşması'na 116 ülke imza atmıştı. ABD, Suudi Arabistan ve Yemen anlaşmaya taraf olmayan ülkeler arasında.