T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Alman ordusunda artık misket bombası yok

Alman hükümeti, Alman ordusunda artık misket bombası kullanılmayacağını duyurdu. Ordu, elinde misket bombalarını da imha edecek.

25 Kasım 2015 19:52


Almanya Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Almanya'nın Oslo Anlaşması'nın yükümlülüklerini önceden yerine getireceği belirtildi. Açıklamada, Alman ordusunun elindeki son misket bombalarını imha ettiği ve artık ordunun cephaneliklerinde bu bombalardan bulunmadığana dikkat çekildi.

Alman hükümeti, 2010 yılında Oslo Anlaşması'nı imzalayarak artık misket bombası üretmeyeceği ve sekiz yıl içinde cephaneliklerindeki tüm misket bombalarını imha edeceği konusunda güvence vermişti.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, bu gelişmeyi dünyanın silahsızlanması çabalarında bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Von der Leyen, Almanya'nın üstüne düşen görevi üç yıl önce yerine getirdiğine işaret etti. Bakanlığın verilerine göre, geçen yıllar içinde uzmanlaşmış şirketlerin de çalışmaları ile 50 bin ton misket bombası imha edildi.

Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de ülkesinin diğer ülkelerin de misket bombalarını imha etme sürecini desteklemek istediklerini söyledi.

Misket bombaları sadece düştüğü yere zarar vermiyor, etrafa yayıldığı için uzun süre sivil halk açısından da tehlike oluşturuyor. Ordularda misket bombalarının kullanılmamasını öngören Oslo Anlaşması'na 116 ülke imza atmıştı. ABD, Suudi Arabistan ve Yemen anlaşmaya taraf olmayan ülkeler arasında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanDışişleriSavunmaAlmanya Oslo AnlaşmasıOslo AnlaşmasıSavunma Bakanı UrsulaLeyenLeyen AlmanyaBakanı Frank-Walter SteinmeierSuudi ArabistanYemenDeutsche Welle Türkçe dpa/epd/HS/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24