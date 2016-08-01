Alman ordusuna yeni görev



Alman Bild gazetesinde yer alan habere göre, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, silahlı kuvvetlerin ne gibi durumlarda ülke içinde terörle mücadele operasyonlarında nasıl ve hangi koşullarda görevlendirilebileceği konusunda bir karar vermeyi planlıyor.

Bakan gazeteye verdiği demeçte, ordunun ülke içinde hangi terörle mücadele operasyonlarına göre eğitileceğinin sonbahardaki eyalet içişleri bakanları konferansında karara bağlanacağını söyledi. Savunma Bakanı'nın ifadesine göre önce federal polis teşkilatı ile eyalet polis teşkilatları arasındaki lojistik işbirliği imkânlarının tatbikatı yapılacak.

Polisle ortak tatbikat

Alman hükümeti temmuz ayı ortalarında yeni güvenlik stratejisi ile ilgili planlarını açıklamıştı. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ve muhalefet ordunun ülke içinde görevlendirilmesine karşı çıkıyor. Yeni güvenlik stratejisinde orduya afet dışında ağır saldırılar vukuunda da yurtiçi görevi verilmesi öngörülüyor.

Terör saldırılarına hazırlık amacıyla silahlı kuvvetlerin polisle ortak tatbikat yapması şimdiye kadar mümkün olmuyordu.

Fransız ordusu kasım ayında Paris'te düzenlenen terör saldırılarının ardından iç güvenliği sağlamakla görevlendirilmişti. Almanya'da ise başta yakın tarihten kaynaklanan nedenlerden ötürü silahlı kuvvetlerin yurtiçi görevleri doğal felaketlerdeki yardım çalışmalarıyla sınırlandırılmış bulunuyor.