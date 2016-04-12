Alman ordusuna iç güvenlik görevi geliyor



Alman hükümeti, silahlı kuvvetlerin terör tehlikesi ya da güvenliği tehdit edici durumlar karşısında yurtiçinde de görevlendirilebilmesi için yasa değişikliği yapılmasını planlıyor. Haber, güvenlik politikası ve Alman silahlı kuvvetlerinin geleceğiyle ilgili rapora atfen Süddeutsche Zeitung gazetesinde yayınlandı.

Birlik partili politikacılar uzun zamandır anayasada gerekli değişikliğin yapılmasını ve terörle mücadeledeki kesin yetkilerin belirlenmesinin yanı sıra ordunun mültecilere yardımla da görevlendirilebilmesini talep ediyor.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin Meclis Grubu Sözcüsü Rainer Arnold, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine yaptığı açıklamada, "devlet otoritesinin kullanılmasının polise verilmiş görev olarak kalması gerektiğini" söyledi. Arnold, zaten aşırı yük altındaki silahlı kuvvetlere ek görevler vermek yerine polis teşkilatının takviye edilmesi gerektiğini belirtti.

"Olağanüstü haller"

Beyaz Kitap adlı silahlı kuvvetler raporunda, ordunun şimdiye kadar sadece ‘içteki olağanüstü hallerde' görevlendirilebildiği belirtiliyor ve "Günümüzde ve gelecekte ortaya çıkabilecek güvenliği tehdit edici durumların nitelik ve dinamiği, silahlı kuvvetlerin iç ve dış güvenliği korumasına yeterli değişiklikleri gerektirmektedir" deniyor. Haziran ayında bakanlar kuruluna sunulacak olan yasa taslağında, Alman ordusunun yurtdışında daha esnek görevlendirilebilmesine de yer veriliyor.

Alman anayasası iç güvenliği koruma görevini münhasıran polise veriyor. Nasyonal Sosyalizm döneminin tecrübeleri sonucunda silahlı kuvvetlere sadece olağanüstü durumlarda yurtiçi görevi verilebiliyor. Bu durumlar arasında doğal felaketler, çok ağır kazalar, hürriyetçi demokratik temel düzenin bekasına yönelen tehditler ve mülteci krizinde olduğu gibi, başka makamlara resmi yardım yer alıyor. Anayasadaki bu düzenlemenin günün şartlarına uygun olup olmadığı Almanya'da yıllardır tartışılıyor.