Alman Ordusu siber savaşa karşı birim oluşturacak

Süddeutsche Zeitung'un haberine göre Alman Ordusu "özellikle yüksek nitelikli ve savaş gücü yüksek” bir siber savaş birimi oluşturacak. Gazete haberini Savunma Bakanlığı'nın tasarıyla ilgili bir iç yazışmasına dayandırdı. Belgeye göre Alman Ordusu asker olmayan ve meslek eğitimi almamış gönüllüleri de görevlendirmeyi hedefliyor.

Askeri çevrelerden edinilen bilgiye göre 2017 yılı sonuna kadar hazır hale getirilmesi hedflenen birim 100 ila 200 kişiyi kapsayacak. Tasarıda dört hedef grup tanımlandı. Bunlardan ilki "tepe yönetici” konumunda yer alacak olan, tekil projeler ya da özel danışmanlık hizmetleri için kazanılacak uzmanlar. İkinci olarak enformasyon teknolojileri (IT) alanında bilgi sahibi askerler bu birliğe katılacak. Aynı zamanda gerekli akademik eğitimi almamış olmakla birlikte kendini yetiştirmiş olanlar kazanılmaya çalışılacak. IT temeli olan, ordu üyesi olan veya olmayan şahıslar bu kapsamda değerlendiriliyor.

Siviller de görevlendirilecek

Son ve dördüncü hedef grubu olarak da "dışarıdan bu rezerve katılmak isteyen gönüllüler” tanımlandı. "Fevkalade programlama yetenekleri olanlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, birlik ya da dernek üyeleri, diğer yetenekler ve serbest çalışanlar” da bu çerçevede sayıldı. Yazılımlardaki boşlukları kapatmak için yapılacak ortak tatbikatlarda "etik bilgisayar korsanlarından” yardım alınabileceği ifade edildi.

Almanya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı. Süddeutsche Zeitung'a konuşan bir Savunma Bakanlığı sözcüsü tasarının henüz "nihai oylama” aşamasında olduğunu ifade etti. Gazete Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'ın 2015'te Estonya'ya yaptığı ziyarette, ordunun siber savaş konusunda sanayi dünyası ile yakın işbirliği içinde olduğunu görmesi üzerine böyle bir girişimde bulunduğunu yazdı.

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DPA / EC, MK