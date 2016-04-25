T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

'Alman Ordusu İncirlik'te üs kurmak istiyor'

Spiegel Online'ın haberine göre, Alman Ordusu IŞİD'le mücadelede kullanılan Tornado tipi savaş jetleri için İncirlik'te askeri bir üs oluşturmayı planlıyor.

25 Nisan 2016 16:27


Haber portalı Spiegel Online'de yer alan haberde, Alman hükümetinin IŞİD'le mücadelenin uzun zaman alacağını hesapladığını ve IŞİD'e karşı hava saldırılarında kullanılması amacıyla Tornado tipi savaş jetleri üretildiğini yazdı. Haberde, Alman Ordusu'nun (Bundeswehr) savaş jetleri için Türkiye'deki İncirlik Üssü'nde de ayrı bir üs oluşturmayı planladığı belirtildi. Spiegel, bunun için yapılan mali hesaplamanın ayrıntılarına da yer verdi.

Haberde, Almanya'nın İncirlik'te Tornado jetlerine özel bir hava üssü oluşturmasının Alman askerlerinin yerleşmesi ve tam askeri donanımın sağlanması ile 65 milyon euroya mal olacağının Alman Ordusu'nun iç raporlarında hesaplandığı belirtildi. Alman Ordusu'nun uzun vadeli bir askeri üs anlaşması için Ankara pazarlıklarını sürdürdüğü de kaydedildi.

İncirlik Üssü'nde hali hazırda bir süredir birkaç Tornado jeti bulunuyor. Tornado jetleri 'Recce' adı verilen yüksek çözünürlüklü kamerası ile koalisyon birlikleri için Suriye ve Irak'ta keşif uçuşları yapıyor. Tornado jetlerinin hemen hemen her gün Suriye üzerinde uçtuğu ve IŞİD'le ilgili bilgi aktardığı belirtiliyor. Tornado uçakları için şu anda Türkiye'de 200 kadar Alman askeri bulunuyor.

Alman Ordusu'nun şimdiye kadarki İncirlik'teki varlığı Türkiye'nin NATO ortağı olarak geçici statüteydi ve ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanıyordu. Ancak planlanan üssün hayata geçirilmesi ise Alman askerleri İncirlik'te kalıcı olarak bulunacak. Ankara ile pazarlıklar devam ederken üssün yapımına yakında başlanmasının planladığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Spiegel OnlineAlman Ordusu IŞİDTornadoAlmanIŞİDAlman OrdusuTürkiyeAlmanyaOrdusuAnkaraSuriyeIrakTürkiye NATODeutsche Welle Türkçe DW/HS/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24