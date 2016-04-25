'Alman Ordusu İncirlik'te üs kurmak istiyor'



Haber portalı Spiegel Online'de yer alan haberde, Alman hükümetinin IŞİD'le mücadelenin uzun zaman alacağını hesapladığını ve IŞİD'e karşı hava saldırılarında kullanılması amacıyla Tornado tipi savaş jetleri üretildiğini yazdı. Haberde, Alman Ordusu'nun (Bundeswehr) savaş jetleri için Türkiye'deki İncirlik Üssü'nde de ayrı bir üs oluşturmayı planladığı belirtildi. Spiegel, bunun için yapılan mali hesaplamanın ayrıntılarına da yer verdi.

Haberde, Almanya'nın İncirlik'te Tornado jetlerine özel bir hava üssü oluşturmasının Alman askerlerinin yerleşmesi ve tam askeri donanımın sağlanması ile 65 milyon euroya mal olacağının Alman Ordusu'nun iç raporlarında hesaplandığı belirtildi. Alman Ordusu'nun uzun vadeli bir askeri üs anlaşması için Ankara pazarlıklarını sürdürdüğü de kaydedildi.

İncirlik Üssü'nde hali hazırda bir süredir birkaç Tornado jeti bulunuyor. Tornado jetleri 'Recce' adı verilen yüksek çözünürlüklü kamerası ile koalisyon birlikleri için Suriye ve Irak'ta keşif uçuşları yapıyor. Tornado jetlerinin hemen hemen her gün Suriye üzerinde uçtuğu ve IŞİD'le ilgili bilgi aktardığı belirtiliyor. Tornado uçakları için şu anda Türkiye'de 200 kadar Alman askeri bulunuyor.

Alman Ordusu'nun şimdiye kadarki İncirlik'teki varlığı Türkiye'nin NATO ortağı olarak geçici statüteydi ve ihtiyaçları Türkiye tarafından karşılanıyordu. Ancak planlanan üssün hayata geçirilmesi ise Alman askerleri İncirlik'te kalıcı olarak bulunacak. Ankara ile pazarlıklar devam ederken üssün yapımına yakında başlanmasının planladığı kaydedildi.