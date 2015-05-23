Alman ordusu imam arıyor

Alman Silahlı Kuvvetleri ordu içindeki Müslümanların dini ihtiyaçlarını rahatça yerine getirebilmeleri için tarihinde ilk kez imam istihdam etme kararı aldı.

Alman "Bild" Gazetesi'nin haberine göre, ordu içinde sayıları giderek artan Müslümanlar için ordunun imam arandığı haberini Almanya Savunma Bakanlığı da doğruladı.

Gazetenin haberine göre Müslüman askerler için orduya imam alma ihtiyacı Alman Ordusu içinde her beş askerden birinin göçmen kökenli ve genelde de Müslüman olmasından kaynaklandı.

İslam dini içindeki farklı inanışlardan dolayı imam bulunmasının çok da kolay olmadığının belirtildiği haberde, bu sebepten dolayı Koblenz şehrinde oluşturulan bir merkezde farklı inanışlardan askerler için bir danışma merkezi kuruldu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, her askerin rahatsız edici olmayan ibadetleri yerine getirme ve inanışları için destek alma hakkının olduğu ifade edildi.

2011 yılında Almanya Müslümanlar Konseyi (ZMD) ve Almanya İslam Konseyi'nin başını çektiği sivil toplum kuruluşları Alman ordusundaki Müslümanlar içim imam istihdam edilmesi talebinde bulunmuşlardı.