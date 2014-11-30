Alman olmanın tanımı değişti

Alman Der Spiegel dergisi Berlin Empirik Uyum ve Göç Araştırmaları Enstitüsü'nün bu
konuda yaptığı yeni anketin sonuçlarına yer veren bir haber yayınladı. Almanya'da
nüfusun büyük çoğunluğu "Alman olmayı" kökene bağlı olarak tanımlamıyor.
İlk sırada Almanca geliyor. Ankete katılanların yüzde 96,8'i Almanca konuşabilmeyi
başlıca kriter olarak görüyor. Yüzde 78,9 Alman pasaportu sahibi
olmayı Alman olmak
için gerekli olan özellik olarak değerlendiriyor. Alman olmak için Alman soyundan
gelmenin gerekli olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 37. Toplum içinde
Müslümanlara yönelik önyargılar da ankete yansıdı. Yüzde 37,8 başörtüsü takan bir
kimsenin Alman olamayacağını düşünüyor.
Berlin Empirik Uyum ve Göç Araştırmaları
Enstitüsü'nün yaptığı çalışma, uyum ve göç
alanında yapılmış en kapsamlı anketlerden biri. İki yıllık bir süreye yayılan araştırmada
8 bin 720 kişiye 80 ila 100 soru soruldu. Araştırmanın detaylı sonuçları çarşamba günü
Berlin Humboldt Üniversitesi'nde kamuoyuna açıklanacak.