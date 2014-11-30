Alman olmanın tanımı değişti

Alman Der Spiegel dergisi Berlin Empirik Uyum ve Göç Araştırmaları Enstitüsü'nün bu

konuda yaptığı yeni anketin sonuçlarına yer veren bir haber yayınladı. Almanya'da

nüfusun büyük çoğunluğu "Alman olmayı" kökene bağlı olarak tanımlamıyor.

İlk sırada Almanca geliyor. Ankete katılanların yüzde 96,8'i Almanca konuşabilmeyi

başlıca kriter olarak görüyor. Yüzde 78,9 Alman pasaportu sahibi

olmayı Alman olmak

için gerekli olan özellik olarak değerlendiriyor. Alman olmak için Alman soyundan

gelmenin gerekli olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 37. Toplum içinde

Müslümanlara yönelik önyargılar da ankete yansıdı. Yüzde 37,8 başörtüsü takan bir

kimsenin Alman olamayacağını düşünüyor.

Berlin Empirik Uyum ve Göç Araştırmaları

Enstitüsü'nün yaptığı çalışma, uyum ve göç

alanında yapılmış en kapsamlı anketlerden biri. İki yıllık bir süreye yayılan araştırmada

8 bin 720 kişiye 80 ila 100 soru soruldu. Araştırmanın detaylı sonuçları çarşamba günü

Berlin Humboldt Üniversitesi'nde kamuoyuna açıklanacak.

