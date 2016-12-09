Alman nüfusunun yüzde 21'i göçmen

Almanya'nın Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisini toplumdaki havayı zehirlemeye çalışmakla suçladı.

Bağlı olduğu bakanlığın Almanya'daki göçmenlerin durumu konusunda hazırladığı raporu Bakanlar Kurulu'na sunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Özoğuz, "Almanya'ya mülteciler gelmeseydi, belli bir parti oy oranını bu kadar arttıramazdı" dedi. Özoğuz, AfD'nin mültecileri alet ederek yaratmaya çalıştığı havanın gerçekle bağdaşmadığını belirtti.

Berlin'de düzenlediği basın toplantısında raporu kamuoyuna sunan Özoğuz, göç nedeniyle toplumda oluşan endişelerin görmezden gelinemeyeceğini ancak bunun yabancı düşmanlığı ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi. Özoğuz, "mülteci sayısıyla birlikte suçların da artacağını öne sürenlerin yanıldıklarını ve mülteciler arasındaki farklı grupların aynı kefeye konamayacağını" dile getirdi.

Federal hükümetin Uyum Bakanı Özoğuz, Suriyeli mülteciler arasında suça karışma oranının yüksek olmadğına dikkat çekti.

Almanya'ya mülteci kabul edilmesinin kimseyi zarara uğratmayacağını belirten Aydan Özoğuz iddia edildiğinin aksine toplumdaki havanın değişmemiş olmasını mültecilere yardım eden gönüllülere borçlu olduklarını söyledi. Mültecilerin topluma entegrasyonunun önümüzdeki yılların en önemli ödevlerinden biri olacağını ifade eden Özoğuz, Almanya'daki yakınlarının asgari yardım aldığı ailelerin başvurularının, sürenin dolacağı Mart 2018'e kadar karara bağlanacağını ve aileleri parçalamanın uyuma katkı sağlamayacağını söyledi.

Almanya'daki yabancı kökenlilerin sayısı 17 milyonu aştı

Alman hükümeti, Almanya'da sosyal yardım alan mültecilerin aile birleşiminden yararlandırılmasını iki yıl ertelemişti. Almanya nüfusunun yüzde 21'ini oluşturan göçmen kökenlilerin sayısı 2014 yılından bu yana 1 milyon 800 bin artarak 17 milyon 200 bine çıktı.

Göçmenlerin yaklaşık yarısının Alman vatandaşlığına geçtiği tespit edildi. Almanya'daki göç kökenliler arasında Türkler, Polonyalılar ve Ruslar en kalabalık grupları oluşturuyor. Federal hükümetin entegrasyon raporunda meslek seçiminde en çok Türklerin ayrımcılığa uğratıldığı da belirtiliyor.

Rheinische Post gazetesinde yayınlanan bir habere göre 2013 yılından bu yana Almanya'da iş bulan göçmenler memleketlerindekinin iki katı kadar gelir elde ediyor. Bu gruba dahil olanların ortalama aylık kazancı net bin 222 Euro'yu buluyor. Almanya'ya gelmekle gelirini en fazla arttıranları Batı Balkanlardan gelenler oluşturuyor.

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DW/dpa/AG/HS