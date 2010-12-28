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ALMAN MÜŞAVİRE BIÇAKLI SALDIRI ANKARA (A.A)

28 Aralık 2010 14:32

-ALMAN MÜŞAVİRE BIÇAKLI SALDIRI ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri Thomas Eberhard Schultze, trafik tartışması yüzünden bıçaklı saldırıya uğradı. Schultze'nin kullandığı ve eşinin de bulunduğu diplomatik plakalı aracın önü, Çetin Emeç Bulvarında selektör yaptığı bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen 3 kişi, Schultze'ye saldırdı. Saldırıda bıçakla yaralanan Schultze, eşi tarafından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.  Olayın faili olduğu bildirilen Cihan T, Haydar K, ve Emrah Y. polisin kısa süreli çalışması sonucu yakalandı. Söz konusu kişiler Cinayet Büro Amirliği tarafından sorguya alındı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Schultze'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bu arada, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz, Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya'yı ziyaret etti. Cuntz'un Emniyet Müdürü Çatalkaya'ya faillerin kısa sürede yakalanmasından dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

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