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Dünya

Alman muhalefeti, Alman askerlerinin ve patriotların geri çekilmesini istiyor

Türkiye'nin IŞİD ve PKK hedeflerini vurması üzerine, Merkel hükümetinin ülkedeki asker ve patriotları geri çekmesi talep ediliyor

01 Ağustos 2015 00:03

Alman muhalefet partileri, Türkiye'nin IŞİD ve PKK hedeflerini vurması üzerine, Türkiye'de bulunan patriot sistemi ve Alman askerlerinin geri çekilmesi yönündeki baskıyı artırdı. Muhalefet partilerinin yanı sıra hükümet ortağı CSU savunma sözcüsü de Merkel hükümetinden patriotların çekilmesini istedi.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, muhalefet partileri, Kahramanmaraş'ta konuşlanan Patriot füze savunma sistemiyle Alman askerlerin geri çekilmesi için hükümete yönelik baskıyı artırdı. Muhalefet partilerinin talebine hükümet ortağı Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) savunma politikaları sözcüsü Florian Hahn da eşlik etti. Hahn, Patriot sistemlerinin Türkiye'yi korumasına artık ihtiyaç kalmadığını, şimdiye kadar Patriotların zaten sembolik olarak kaldığını söyledi.-

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik savunma sözcüsü Henning Otte ise Patriot sistemiyle birlikte Alman askerlerin geri çekilmesi taleplerini reddetti. Henning, “Bu, NATO'YA güvenin bir işareti. Türkiye IŞİD terörüne karşı önemli bir müttefik” dedi ve Alman askerlerin güvenliğine yönelik bir tehdit artışı da bulunmadığını söyledi. Henning, ancak Kürt sorununda çözüm sürecinin de tehlikeye atılmaması gerektiğini belirtti. 

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) savunma politikaları sözcüsü Rainer Arnold da, “Şimdi askerlerin geri çekilmesi için bir sebep görmüyorum” dedi, ama  gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.
 
Yeşiller savunma politikaları sözcüsü Agniezska Brugger ise “Müttefik dayanışması tek yönlü yol değil. Patriotlar oraya biçimsel ve süresiz olarak da konuşlandırılmadı” diyerek, Alman askerlerin çekilmesini istedi. Ana muhalefet Sol Parti dış politika sözcüsü Jan van Aken ve Tobias Pflüger, Patriotların derhal çekilmesini talep ettiler.

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