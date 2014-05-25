Alman muhafazakârlar yine lider



Avrupa Parlamentosu için seçime giden 21 Avrupa ülkesinden biri olan Almanya'da ilk tahminler açıklanmaya başlandı.

Alman Birinci Kanalı ARD ve ZDF'in tahminlerine göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 36 ile seçimden en güçlü çıkan parti oldu.

Hrıstiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, kayıp yaşansa da seçim sonuçlarından memnun olduğunu bildirdi. ARD'ye konuşan Kauder, “Bu seçim sonuçları hayatta kalabiliriz” dedi.

SPD memnun

Sosyal Demokrat Parti (SPD) için ise yüzde 27,5'lik bir oy oranı tahmininde bulunuldu. Bu oran 2009 seçimlerinde büyük düşüş yaşayan SPD için iyi olarak nitelendirildi.

SPD Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde harika bir sonuca ulaştığını kaydetti. Oppermann, SPD'nin yüzde 6'dan daha fazla bir oy oranı artışıyla federal düzeydeki seçimlerde en fazla artışa ulaştığını söyledi. Oppermann'a göre, SPD'nin baş adayı Martin Schulz AB Komisyonu Başkanı olabilmek için iyi bir şansa sahip.

FDP'nin kaybı

Alman Yeşiller Partisi'nin oy oranı yüzde 11 olarak tahmin edilirken, Sol Parti ise yüzde 8'lik oy oranına ulaştı.

Seçimlerin sürprizi Avrupa karşıtı görüşleriyle öne çıkan Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oldu. Tahminlere göre parti yüzde 6,5 oranında oy almayı başardı.

Hür Demokrat Parti (FDP) ise sadece yüzde 3 oranında oy alabildi. FDP'nin oy kaybı yüzde sekiz civarında.