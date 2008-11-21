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Dünya

Alman milyarder mezarından kaçırıldı

Hayatını boyunca kaçırılmaktan korkan Alman milyarder, 2006'da 79 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Flick'in naaşı şimdi mezarından çalındı

21 Kasım 2008 02:00

Servetini Nazi döneminde elde eden milyarder Alman sanayici Friedrich Karl Flick'in naaşı mezarından çalındı.

Hayatını boyunca kaçırılmaktan korkan Alman milyader, 2006 yılında 79 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Hırsızların, Flick'i Avusturya'daki aile mezarlığından tabutuyla birlikte kaçırdıklarını açıklayan polis, hırsızlığın, milyarderin dul eşinden fidye almak amacıyla gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruyor.

Polis yetkilisi Gottlieb Tuerk, olayın henüz tam olarak aydınlatılamadığını belirterek, mezar soyguncularının hırsızlığı haftasonunda gerçekleştirdiği ancak olayın Çarşamba günü farkedildiğini belirtti.

Tabutun ağırlığına işaret eden polis yetkilileri, Flick'in naaşını mezardan çıkarmak için en az 6 kişinin olması gerektiğini düşünüyor.

Flick'in üçüncü eşi olan Ingrid Flick'e, ölen kocasından yaklaşık 6 milyar dolar miras kaldı.

Ingrid ve çocuğunun halihazırda polis korumasında olduğu belirtiliyor. Daha önce bazı yakınları kaçırılan Flick, benzer akıbete uğramamak için hayatı boyunca ailesi için özel korumalar tutmuştu.

Flick, servetini Nazi döneminde elde eden ve köle işçiler kullanması nedeniyle savaş suçlusu olarak mahkum edilen Friedrich Flick'in en genç oğluydu.

1972'de babasının ölümünün ardından servetini tevarüs eden Flick, fabrikalarında köle gibi çalıştırılan işçilerin yakınlarına tazminat ödemeyi ise sürekli reddediyordu.

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