Alman Milli Takımı 'yumak'a emanet

Alman Milli takımının yıllardır otobüs şoförlüğünü yapan
Wolfgang Hochfellner 55 yaşında. Hochfellner, orta boylu, genç
görünümlü biri. Saçları yıllar esnasında dökülmüş ve neredeyse tamamen
kel olsa da Milli Takım oyuncuları ona belki de bu yüzden “yumak”
lakabını takmış. Hochfellner mesleğini çok severek yaptığını anlatıyor.
“Yaptığım işten dolayı çok mutlu ve müteşekkirim" diyen Hochfellner
sözlerini "Çünkü benim için bu eskiden olduğu gibi şimdi de adeta bir
hediye. Zira hayalindeki işi yapanların sayısı o kadar az ki!”şeklinde
sürdürüyor.
Hochfellner’e, Alman Milli Takımı taraftarları da gıpta ediyor. Zira
Panzerlere bu kadar yakın olmak herkese her an nasip olmuyor. Örneğin,
Ekim ayında Düsseldorf’ta Alman Milli Takımı'nı sevenleriyle buluşturan
etkinliğe sayısız taraftar akın etmişti.
Kim nerede oturuyor?
Milli Takım Otobüsü Kaptanı Hochfellner, bu tür etkinliklerde
kendisine en çok sorulan sorunun “otobüste hangi futbolcunun nerede
oturduğu” olduğunu belirtiyor.
Milli Takım oyuncularını zorlu mücadele ve antrenmanlara taşıyan
otobüsün en ön sıralarında, Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw
oturuyor. Löw'ün yanında ise yardımcıları, Milli Takım Menejeri Oliver
Bierhof, ayrıca doktorlar ve fizik tedavi uzmanları oturuyor.
Oyuncularsa genellikle arka sıralarda seyahat ediyor, bazılarıysa her
zaman aynı yerleri kapıyor. Örneğin orta saha oyuncusu Torsten Frings,
takım kaptanı Michael Ballack’ın yanına oturuyor. Otobüsün içinde dört
kişilik, ortasında bir masanın bulunduğu oturma grupları da mevcut.
Wolfgang Hochfellner, eskiden oyuncuların yolculuk esnasında bu
masalarda poker gibi kâğıt oyunları oynadıklarını anlatıyor.
Hochfellner“Eskiden bu masalarda kâğıt oyunları oynanırdı ancak
şimdilerde üzerinde genelde kitap ve gazeteler var" diyor.
"Takımın bir parçasıyım"
Wolfgang Hochfellner gençliğinde çiftçi olmak niyetindeymiş ancak,
1992 yılından bu yana Alman Milli’lerle seferde. Kaptan şoför, 13 metre
uzunluğunda Mecedes marka özel donanımlı lüks bir otobüs kullanıyor.
Millilerin otobüsünün dış cephesiniyse Almanya bayrağının siyah,
kırmızı ve altın sarısı renkleri kaplıyor. Hochfellner, oyuncularla
yakın ilişki içinde olduklarını belirtiyor: “Neticede takımın bir
parçasıyız. Takımla uyuyor ya da akşamlarımızı birlikte geçiriyoruz.”
Milli takımın Avrupa genelindeki seyahatlerinde otobüsü Hochfellner
kullanıyor. Şayet panzerler Avrupa dışına otobüsle gideceklerse o zaman
Hochfellner ikinci kaptan olarak görev yapıyor. Wolfgang Hochfellner,
oyuncularla profesyonel bir ilişki içinde olduğunu söylüyor:“Tüm
oyunculara eşit davranmaya çalışıyorum. Onlar da bana gayet normal
davranıyor. Yani ‘en sevdiğim’ diye bir oyuncu yok. Ama örneğin, bir
aylık ayrılıktan sonra tekrar görüştüğümüzde onları özlemiş oluyorum.”
Alman Milli Takımı şoförü Wolfgang Hochfellner, kariyerinin en
önemli dönemini, 2006 yılında Almanya’da düzenlenen 18’inci Dünya
Futbol şampiyonası sırasında yaşadığını belirtiyor. Hochfellner,
“şampiyonada üçüncülüğü kazanan Alman Milli Takımı'nın Berlin’deki
Brandenburg meydanına otobüsle girdiği an asla unutulamaz” diyor.