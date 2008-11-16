Alman Milli Takımı 'yumak'a emanet

Alman Milli takımının yıllardır otobüs şoförlüğünü yapan Wolfgang Hochfellner 55 yaşında. Hochfellner, orta boylu, genç görünümlü biri. Saçları yıllar esnasında dökülmüş ve neredeyse tamamen kel olsa da Milli Takım oyuncuları ona belki de bu yüzden “yumak” lakabını takmış. Hochfellner mesleğini çok severek yaptığını anlatıyor. “Yaptığım işten dolayı çok mutlu ve müteşekkirim" diyen Hochfellner sözlerini "Çünkü benim için bu eskiden olduğu gibi şimdi de adeta bir hediye. Zira hayalindeki işi yapanların sayısı o kadar az ki!”şeklinde sürdürüyor.

Hochfellner’e, Alman Milli Takımı taraftarları da gıpta ediyor. Zira Panzerlere bu kadar yakın olmak herkese her an nasip olmuyor. Örneğin, Ekim ayında Düsseldorf’ta Alman Milli Takımı'nı sevenleriyle buluşturan etkinliğe sayısız taraftar akın etmişti.

Kim nerede oturuyor?

Milli Takım Otobüsü Kaptanı Hochfellner, bu tür etkinliklerde kendisine en çok sorulan sorunun “otobüste hangi futbolcunun nerede oturduğu” olduğunu belirtiyor.

Milli Takım oyuncularını zorlu mücadele ve antrenmanlara taşıyan otobüsün en ön sıralarında, Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw oturuyor. Löw'ün yanında ise yardımcıları, Milli Takım Menejeri Oliver Bierhof, ayrıca doktorlar ve fizik tedavi uzmanları oturuyor. Oyuncularsa genellikle arka sıralarda seyahat ediyor, bazılarıysa her zaman aynı yerleri kapıyor. Örneğin orta saha oyuncusu Torsten Frings, takım kaptanı Michael Ballack’ın yanına oturuyor. Otobüsün içinde dört kişilik, ortasında bir masanın bulunduğu oturma grupları da mevcut. Wolfgang Hochfellner, eskiden oyuncuların yolculuk esnasında bu masalarda poker gibi kâğıt oyunları oynadıklarını anlatıyor. Hochfellner“Eskiden bu masalarda kâğıt oyunları oynanırdı ancak şimdilerde üzerinde genelde kitap ve gazeteler var" diyor.

"Takımın bir parçasıyım"

Wolfgang Hochfellner gençliğinde çiftçi olmak niyetindeymiş ancak, 1992 yılından bu yana Alman Milli’lerle seferde. Kaptan şoför, 13 metre uzunluğunda Mecedes marka özel donanımlı lüks bir otobüs kullanıyor. Millilerin otobüsünün dış cephesiniyse Almanya bayrağının siyah, kırmızı ve altın sarısı renkleri kaplıyor. Hochfellner, oyuncularla yakın ilişki içinde olduklarını belirtiyor: “Neticede takımın bir parçasıyız. Takımla uyuyor ya da akşamlarımızı birlikte geçiriyoruz.”

Milli takımın Avrupa genelindeki seyahatlerinde otobüsü Hochfellner kullanıyor. Şayet panzerler Avrupa dışına otobüsle gideceklerse o zaman Hochfellner ikinci kaptan olarak görev yapıyor. Wolfgang Hochfellner, oyuncularla profesyonel bir ilişki içinde olduğunu söylüyor:“Tüm oyunculara eşit davranmaya çalışıyorum. Onlar da bana gayet normal davranıyor. Yani ‘en sevdiğim’ diye bir oyuncu yok. Ama örneğin, bir aylık ayrılıktan sonra tekrar görüştüğümüzde onları özlemiş oluyorum.”

Alman Milli Takımı şoförü Wolfgang Hochfellner, kariyerinin en önemli dönemini, 2006 yılında Almanya’da düzenlenen 18’inci Dünya Futbol şampiyonası sırasında yaşadığını belirtiyor. Hochfellner, “şampiyonada üçüncülüğü kazanan Alman Milli Takımı'nın Berlin’deki Brandenburg meydanına otobüsle girdiği an asla unutulamaz” diyor.