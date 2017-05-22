Alman milletvekilleri Türkiye'ye geliyor

Almanya-Türkiye ilişkilerinde İncirlik krizi nedeniyle gerilim tırmanırken, Federal Alman Meclisi'nden bir heyetin bu hafta Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre ziyaret, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth başkanlığındaki bir heyet tarafından gerçekleştirecek. Heyette farklı siyasi partilerden milletvekilleri yer alacak.

Roth ile beraberindeki heyetin, temasları kapsamında iktidar ve muhalefet partilerinden siyasetçilerle, ayrıca sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileriyle görüşmek istedikleri kaydedildi.

Alman milletvekilleri ziyaretleri sırasında muhataplarıyla ikili ilişkilerinde yaşanan sorunları, çözüm yollarını, demokrasi ve insan hakları konularını tartışmayı, ayrıca siyasi diyaloğu geliştirme imkânlarını ele almayı hedefliyor.

25- 28 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan ziyaret için hazırlıklar haftalar öncesinde başlamıştı. Ancak son günlerde tırmanan gerilimin öngörülen temasları ne şekilde etkileyeceği henüz bilinmiyor.

İlişkilerde gergin dönem

Türkiye'de demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü alanında yaşananları eleştiren Alman milletvekilleri, son olarak kendilerine İncirlik üssünde görev yapan Alman askerlerine ziyaret izni verilmemesi nedeniyle Ankara'ya sert eleştiriler yöneltmişti.

Berlin'deki diplomatik kaynaklara göre son iki yıldır Türk ve Alman milletvekilleri arasında diyalog neredeyse kopmuş durumda. Alman yetkililer, bu tür ziyaretlerin ülkede yaşananlar hakkında ilk ağızdan bilgi almaya imkân sağladığını, eleştirileri ve beklentileri doğrudan konuşup yanlış anlaşılmaları giderme açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Roth ile beraberindeki heyetin, temasları kapsamında iktidar ve muhalefet partilerinden siyasetçilerle, ayrıca sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileriyle görüşmek istedikleri kaydedildi.

Kritik görüşmeler haftası

Alman milletvekillerinin Türkiye ziyareti, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Brüksel’de yapılması beklenen görüşme öncesine denk geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 25 Mayıs’ta Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi sırasında Merkel ile Erdoğan’ın bir araya gelmelerini ve İncirlik sorununu da ele almalarını beklediğini söylemişti. Gabriel ayrıca, Washington ziyaretinde konuyu ABD yönetimi ile görüştüğünü, ABD’li muhataplarının konuyla ilgili gereken mesajları Türkiye’ye iletme sözü verdiğini aktarmıştı.

İncirlik krizi

Alman milletvekillerine IŞİD’le mücadele kapsamında İncirlik'te görev yapan Alman askerlerini ziyaret izni verilmemesi, Berlin-Ankara hattındaki en büyük anlaşmazlık konularından birini oluşturuyor.

Ankara, kararına gerekçe olarak Türkiye’deki darbe girişiminin ardından Almanya’ya iltica talebinde bulunan bazı askerlerin bu taleplerinin kabul edilmesini gösteriyor.

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel de Türkiye’nin Alman milletvekillerinin İncirlik ziyaretine izin vermek için önce Almanya’nın iltica talebinde bulunanların Türkiye’ye iadesini şart koştuğunu açıklamıştı.

Bu beklentinin karşılanamayacağı mesajını veren Alman hükümeti ise iltica kararlarında siyasetin etkisi olmadığını, bu kararların yasalar çerçevesinde ele alındığının altını çiziyor.

Ürdün yeşil ışık yaktı

Alman hükümeti, Türkiye ile İncirlik düğümünün çözülememesi halinde Alman askerlerini Türkiye’den çekerek başka bir ülkeye nakledilmesi yönündeki çalışmalarını da sürdürüyor.

Alman Savunma Bakanlığı’nın yaptığı ilk incelemede, Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs’ın alternatif olabileceği değerlendirilmesi yapılmıştı.

Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, cuma günü Ürdün’deki Muvaffak Salti Askeri Üssü’nü ziyaret etti ve cumartesi günü de Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü. Bakan von der Leyen temasları sonrasında yaptığı açıklamada, umduğundan daha iyi bir tablo ile karşılaştığını, bu üste ABD, Hollanda, ve Belçika ordusuna bağlı askerlerin de görev yaptığını, Ürdünlü yetkililerin son derece yardımsever olduklarını söyledi.

Alman Savunma Bakanı ayrıca Ürdün Kralı Abdullah’ın kendisine Alman askerleri ve Tornado keşif uçaklarının Ürdün’e taşınması yönünde karar alınması halinde her türlü desteği verme güvencesini ilettiğini kaydetti.

Şimdi dikkatler Brüksel’de yapılması öngörülen Erdoğan - Merkel buluşmasına çevrildi. Türkiye’nin Alman milletvekillerinin İncirlik ziyaretine izin vermemekte ısrar etmesi halinde Federal Meclis’in İncirlik’ten Alman askerlerini çekmek için düğmeye basacağını belirtiliyor.

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Değer Akal / Berlin