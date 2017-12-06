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Dünya

Alman milletvekili: Türkiye, giderek Avrupa’dan uzaklaşıyor

"Türkiye iç siyasetinde yaşanan gerilim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “otoriter” uygulamaları, Almanya’daki Türklere de yansıyor"

06 Aralık 2017 15:04

Alman Federal Meclisi'nin Sosyal Demokrat Partili (SPD) milletvekili Michelle Müntefering, Türkiye’nin giderek Avrupa’dan uzaklaştığını söyledi. 

Amerika’nın sesinde yer alan habere göre, ABD’nin başkenti Washington’da Middle East Institute tarafından düzenlenen ‘8. Yıllık Türkiye Konferansı’ kapsamındaki “Rusya ve Batı Arasında Türkiye” başlıklı panelde konuşan Müntefering, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında yaşanan zorluklara işaret ederek, Ankara’nın giderek Avrupa’dan uzaklaştığı görüşünü dile getirdi.

 

“Türk hükümeti diaspora politikalarıyla entegrasyon sorununu derinleştiriyor”


Almanya’daki Türk toplumunun entegrasyon sorunlarına değinen Müntefering, Türk hükümetinin izlediği diaspora politikalarıyla bu sorunu daha da derinleştirdiğini savundu. Türkiye iç siyasetinde yaşanan gerilimin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “otoriter” uygulamalarının Almanya’daki Türklere de yansıdığını kaydeden Alman parlamenter, Türkiye’de Avrupa’yla köprülerin yıkılmasını istemeyenlerin ve sivil toplumun desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi. 

“Diplomasi ve diyalog sadece iktidar partisi değil, muhalefet ve sivil toplumu da kapsamalı” diyen Müntefering, Türkiye’nin AB’yle ticaret ilişkilerine dikkat çekerek, Rusya, Çin gibi ülkelerin ticaret ortaklığında alternatif olamayacağı görüşünü dile getirdi.

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