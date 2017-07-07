Alman medyasında ‘IŞİD zanlısı MİT için çalıştı’ iddiası

Almanya’da IŞİD adına saldırı planladığı iddiasıyla yargılanan Saleh A. bir istihbarat örgütü için çalıştığını öne sürdü. Alman medyasının iddiasına göre bu örgüt MİT.

Almanya’da saldırı planladığı iddiasıyla soruşturma başaltılan ve IŞİD mensubu olmakla suçlanan Suriyeli Saleh A. ve beraberindeki iki zanlının yargılanmasına dün başlandı.

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’ndeki davanın bugünkü duruşmasında ifadesi alınan 30 yaşındaki Saleh A. Suriye’de bulunduğu sırada bir istihbarat örgütü için çalıştığını öne sürdü.

“İstihbarat servisindeki misyonum için yola çıkmıştım” diye konuşan zanlı, mahkeme heyetinin, “Hangi gizli servis için” şeklindeki sorusuna yanıt vermedi.

Alman medyası ise zanlının, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) için çalıştığını iddia etti.

Ayrıca Alman medyasındaki haberlerde zanlının, IŞİD’in Türkiye’deki hücreleri ile saldırı planlarını Türk yetkililere ihbar ettiği öne sürüldü.

Ancak bu haberler resmi makamlarca doğrulanmadı.

Alman Federal Başsavcılıği da bu konuda açıklama yapmadı.

Paris’te teslim olmuştu

Saleh A. Şubat 2016’da Fransa’nın başkenti Paris’te polise teslim olmuştu.

IŞİD mensubu olmakla suçlanan Saleh A. hakkında hazırlanan savcılık iddianamesine göre zanlıya Düsseldorf’un eski kent merkezinde IŞİD adına bir saldırı planlama görevi verilmişti.

Saleh A. ve onunla birlikte yargılanan iki zanlı IŞİD’e üye olmak ve saldırı planlamakla suçlanıyor.

Öte yandan iddianamede, Saleh A.’nın bir gizli servis için çalıştığı şeklinde bir ifade ya da suçlama yer almıyor.