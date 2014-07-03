Alman medyası Löw'ün Galatasaray flörtünü tartışıyor

Almanya Dünya Kupası'nda yola devam ederken Joachim Löw'ün Galatasaray hakkında kullandığı övgü dolu ifadeler ülkede tepkiyle karşılandı.

Galatasaray Başkanı Ünal Aysal’ın Löw’de ısrarcı olması, Bild Gazetesi’ne de konu oldu. Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild, Fanatik’te dün çıkan Löw haberine yer verirken, Başkan Ünal Aysal’ın Alman ekolünde ısrarcı olduğunu ve teknik direktör adaylar arasında ilk sırada Löw’ün bulunduğunu haberleştirdi. Almanya yarın Dünya Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmada ortaya çıkacak sonuç, Löw’ün milli takımdaki geleceğini belirleyebilir. Zira Almanya Futbol Federasyonu her ne kadar 54 yaşındaki çalıştırıcıyla 2018’e kadar yola devam edeceğini açıklasa da, 2006’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Löw’ün bir türlü kupa kazanamaması nedeniyle gözden çıkarıldığı yorumları yapılıyor.

Finale kadar bekleme süresi

İspanya, İngiltere ve İtalya gibi favorilerin elendiği turnuvada şampiyonluk adayı Almanya’nın finale kadar gitmesi mümkün görünüyor. Bu durumda Sarı-Kırmızılılar Löw’le masaya oturmak için en azından 13 Temmuz’u beklemek durumunda kalacak. Final sonrasında tarafların bir araya gelerek resmi temaslarda bulunması gündemde.

Löw ne demişti?

Fanatik’in dünkü sayısında, Löw’ün Galatasaray’la ilgili düşünceleri yer almıştı. Alman hoca yakın çevresiyle şu görüşleri paylaşmıştı: “Türkiye’den ayrılalı çok uzun zaman oldu. Fenerbahçe ve Adana’da çalışmıştım. Türkiye’de taraftarların futbola ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum. Büyük bir gelişim kaydettiler, Avrupa’da var olmaya çalışıyorlar. Ligi yakından takip ediyorum. Arena’da Galatasaray’ı izledim. Müthiş bir stat yapmışlar ve aynı mükemmellikte bir taraftara sahipler. Sürekli oyunun içindeler ve gürültü asla azalmıyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde önemli sonuçlar aldığını biliyorum. Her sene Şampiyonlar Ligi’ne katılan büyük bir takım. Aynı zamanda Galatasaray çok büyük bir marka. Önemli oyuncuları kolayca takıma getirebiliyorlar.”

‘Kupa sonrası bırakacak’

Joachim Löw, Alman Futbol Federasyonu ile henüz yeni bir anlaşma imzalamış olsa dahi, şahsi kanaatime göre takım nasıl bir sonuç alırsa alsın, Dünya Şampiyonası Finalleri’nden sonra görevini bırakacaktır. Löw, Türk insanının ona çok saygı duyduğunu ve çok sevdiğini biliyor. Fenerbahçe ve Adanaspor’da çalıştığı dönemlerde hep olumlu tepkiler görmüştür. Löw de Türkiye’yi ve Türk insanını çok seviyor ve saygı duyuyor. Ve en önemlisi Löw, İstanbul Boğazı’nda kazanacağı parayı dünyanın hiçbir yerinde kazanamaycağının farkında. Tabii ki başarılı teknik adamın gönlü Fenerbahçe’de ancak şu an Fenerbahçe’nin başında bir çalıştırıcı var. Ve ondan da önemlisi Fenerbahçe Avrupa Kupaları’nda mücadele etmeyecek. Galatasaray’ın iyi bir zamanlamada yapacağı resmi teklifle bana göre Löw Türkiye’yi tercih edecektir.