Alman medyası Angela Merkel'i 'kayıp' ilan etti

Bild gazetesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in neredeyse bir haftadır halkın karşısına çıkmadığını duyurdu. Merkel'in yokluğu Alman medyasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Bild'e konuşan sözcüler, Başbakan'ın sağlığının yerinde olduğunu, gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini ve yetkililerin istedikleri anda kendisine ulaşabildiklerini ifade etti.

Sputnik'in Bild Gazetesi'ne dayandırdığı habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, en son geçen hafta eşi Joachim Sauer'le birlikte Bavyera'da düzenlenen Bayreuth Festivali'nde görüldü. Ardından Sauer, tatil için İtalya'ya gitti. Haberde, Merkel ve eşinin yaz tatilini genelde birlikte geçirdikleri belirtilirken, Sauer'in bu kez tek başına tatile çıkmış olmasına dikkat çekildi.

Başbakan'ın ağustos ayı takviminin boş olduğu, Merkel'in birkaç gün önce yapılan bakanlar kabinesinin toplantısına da katılmadığı ve toplantıda kendisini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz'un temsil ettiği kaydedildi. Bazı haberlerdeyse Merkel'in izin kullanıyor olabileceği belirtildi.