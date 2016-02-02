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Deutsche Welle

Alman meclisine Türkiye raporu

Sığınmacı krizinde Türkiye ile işbirliği konusunda Brüksel Bağlantı Ofisi’nin Alman Federal Meclisi için hazırladığı rapor her iki tarafın eksiklerine dikkat çekiyor.

02 Şubat 2016 13:24


Türkiye ile AB arasında varılan anlaşma gereği sığınmacı akınını frenlemesi karşılığı Türkiye'ye ödenmesi taahhüt edilen 3 milyar euro ile ilgili belirsizlik sürüyor. Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD, Brüksel'deki AB Bağlantı Ofisi'nin Alman Federal Meclisi için hazırladığı rapora ulaştı.

Raporda, AB Komisyonu verilerine göre, Türkiye'de 1 milyon 200 bini 18 yaşın altında olmak üzere 2,5 milyon Suriyeli sığınmacı bulunduğu, sadece Ekim 2015'ten ocak ayı ortasına kadar Türkiye'de 300 bin yeni sığınmacının kayıt altına alındığı belirtiliyor.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin İstanbul bürosu rapordan ayrıntılar aktardı. Raporda, Türkiye'nin 29 Kasım'daki AB-Türkiye zirvesinde kararlaştırılan önlemleri almaya ‘en azından‘ başladığı, ancak buna karşılık AB ülkelerinin kendilerine yöneltilen taleplere henüz karşılık veremediği belirtiliyor.

Türkiye 12 Ocak'ta Türk istihdam piyasasını Suriyeli sığınmacılara açmıştı. Ürdün, Lübnan gibi ülkelerden hava ve deniz yoluyla Türkiye'ye girmek isteyen Suriyeli sığınmacılara vize yükümlülüğü getirilmesi sonucu giriş yapan sığınmacı sayısı bir haftada 41 binden bin 200'e geriledi.

Türkiye'nin eksikleri

Rapora göre AB tarafı, Afganistan, Bangladeş, Pakistan ve Fas gibi ülkelerden gelenlere vize yükümlülüğü getirilmesi konusunda ise Ankara'nın çabalarını yetersiz buluyor. Türkiye'nin insan kaçakçısı şebekelerle mücadelede de çok sınırlı ilerleme kaydettiğine dikkat çekiliyor. Türkiye'de sınır koruma ve denizdeki kurtarma çalışmalarının takviyesine dair reformların hala ‘taslak aşamasında‘ olduğu, sığınmacı krizinde AB ülkeleriyle işbirliğini kolaylaştırmak üzere veri koruma yasasındaki değişikliklerin de geciktiği belirtiliyor.

Raporun sonuç bölümünde Türkiye tarafından yürürlüğe sokulan önlemlerin sığınmacı hareketlerine etkisini kestirebilmenin şu an mümkün olmadığı saptaması yer alıyor. Raporda, AB Komisyonu'nun temkinli iyimserliğine rağmen bazı AB ülkelerinin şimdiye kadar alınan önlemlere eleştirel baktığı da belirtiliyor.

Üç milyar euro sorunu

Alman Die Welt gazetesinde yayınlanan, Türk tarafının görüşmelerde 5 milyar euro istediğine dair haber ise henüz ne Brüksel ne de Berlin tarafından doğrulandı.

ARD'nin raporla ilgili haber-analizinde paranın sığınmacılar için kullanılacağına dair şüphe olduğu, bu nedenle AB'nin parayı parça parça ve nereye harcanacağı belirlenmiş halde göndermek istediği, bunun paranın nereye harcanacağını kendisi belirlemek isteyen Ankara ile soruna yol açtığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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