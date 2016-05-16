Alman Meclisi'nde soykırım oylaması



Almanya Federal Meclisi'nin web sitesinde yer alan bilgiye göre, "101 yıl önce Ermeniler ve diğer Hristiyan azınlıkların soykırımının anılmasına" ilişkin önerge 2 Haziran'da görüşülecek. Önerge, Hristiyan Birlik (CDU/CSU), SPD ve Yeşiller partisi tarafından ortak hazırlandı.

"Erdoğan gibi bir despotun baskılarına boyun eğmeyiz"

Konuyla ilgili Alman siyasetçiler açıklamalarda bulundu. Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Özdemir, "Ankara ile bundan dolayı sıkıntı yaşayabiliriz. Ancak Federal Meclis Erdoğan gibi bir despotun baskılarına boyun eğmez" dedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann, "Osmanlı İmparatorluğunun eski müttefiği olarak Almanya'nın tarihi sorumluluğu büyük" dedi. Oppermann, konunun gündemdeki mülteci krizinden ayrı tutulması gerektiğini kaydetti.

"Ermenilerle Türkiye arasındaki ayrılığı gidereceğiz"

İktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, "Konuyu ele alarak Ermenilerle Türkiye arasındaki ayrılığın giderilmesini hedefliyoruz" dedi.

"Rheinische Post" gazetesinin sorularını yanıtlayan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu ise 1915 olaylarının Ermeni soykırımı olarak tanınması planlarına tepki gösterdi. Büyükelçi Karslıoğlu, Federal Meclis'te alınacak kararın Türkiye – Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine nasıl katkıda bulunacağını tartışmalı bulduğunu söyledi.

Türkiye kabul etmiyor

Türkiye, 1915 – 1917 yılları arasında yaşanan olayların soykırım olarak anılmasını kabul etmiyor. Tarihçilere göre 1915'te en az 1,5 milyon Ermeni'nin can verdiği belirtiliyor. Ankara, kıtlık ve iç çatışmalarda 300 – 500 bin dolayında Ermeninin hayatını kaybettiğini, Türklerin de çok sayıda kayıp verdiğini savunuyor.

Almanya'da geçen yıl gündeme geldi

Alman Federal Meclisi ilk kez geçen yılın nisan ayında konuyla ilgili bir önergeyi görüşmüş ancak oylama yapılmamıştı. Federal hükümet soykırım ifadesini kullanmaktan kaçınırken, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert soykırım kavramını açıklıkla dile getirmişti.