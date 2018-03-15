Alman meclisinde Irak misyonu tartışıldı

Federal Meclis'in Perşembe günü yapılan oturumunda Alman ordusunun Irak ve Afganistan'daki misyonlarının süresinin uzatılması ele alındı. Federal hükümetin sunduğu tasarının ilk görüşmesinde, muhalefet partileri Irak ve Afganistan'daki misyonların süresinin uzatılmasına karşı çıktı.

Federal Meclis'te ilk olarak Alman birliklerinin Irak misyonu tartışıldı. Dışişleri Bakanı olarak parlamentoda ilk konuşmasını yapan Heiko Maas, Alman ordusunun Irak'taki görev süresinin uzatılması gerektiğini savundu. Irak'ta IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede ilerleme kaydedildiğini belirten Maas, "Ancak başarılarımız kırılgan” dedi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Maas, Alman birliklerinin görevine zamanından önce son verilmesinin yanlış bir mesaj olacağını dile getirdi.

Maas ile benzer açıklamalarda bulunan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Savunma Bakanı Ursula von der Leyen da, Alman birliklerinin görev süresinin uzatılması gerektiğini dile getirdi. Irak'ta IŞİD'e karşı henüz zafer kazanılmadığını belirten Savunma Bakanı, Iraklı güvenlik güçlerinin de kendi güvenliklerini sağlayabilecek hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Alman ordusu 2014 yılından beri Kuzey Irak'ta peşmergelere eğitim veriyor. Ancak federal hükümetin sunduğu yeni tasarıda, Alman ordusunun eğitim misyonunun Irak ordusunun geneline genişletilmesi ve Erbil'den Bağdat'a kaydırılması öngörülüyor. Bunun yanı sıra IŞİD ile mücadele için oluşturulan uluslararası koalisyona destek için keşif ve lojistik desteğe de devam edilmesi planlanıyor. 31 Ekim 2018'e kadar uzatılması istenen misyonda en fazla 800 Alman askerinin görev yapması planlanıyor.

Muhalefet tasarıya karşı

Ancak muhalefet partileri, hükümetin Irak misyonunu uzatma planlarına karşı çıktı. Hür Demokrat Partili (FDP) Alexander Graf Lambsdorff, tasarıda tamamen farklı karakterlerde iki misyonun aynı başlık altında ele alındığı eleştirisinde bulunarak, Hür Demokrat Parti grubunun Tornado keşif uçuşları gibi IŞİD'e karşı yürütülen mücadele kapsamındaki faaliyetleri desteklediğini, ancak Irak'ta istikrarın sağlanması için verilen eğitimlerin tamamen farklı bir konu olduğunu ifade etti.

Yeşiller partili Omid Nouripour ise tasarıya yeterince şeffaf olmadığı gerekçesiyle karşı çıktı. ABD tarafından gizli olarak sınıflandırıldığı için IŞİD'le mücadele uluslararası koalisyonuna ilişkin belgelere erişimin olmadığını belirten Nouripour, bu nedenle Alman ordusunun görevinin Alman anayasasında öngörüldüğü üzere Alman parlamenterler tarafından denetlenemediğini söyledi.

Nouripour, bunun yanı sıra kısıtlamalar yapılacağı açıklanmasına rağmen,Türkiye'ye silah ihracaatına devam edilmesini de "skandal” olarak nitelendirdi.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen ise Bağdat ve Erbil arasındaki gerilim dikkate alındığında, Almanya'nın bu misyonla Irak'taki iç çatışmanın ortasında kalacağını savundu. Türkiye'ye yapılan silah ihracatını da eleştiren Dağdelen, önergeye "hayır” oyu vereceklerini açıkladı.

Afganistan misyonu da tartışıldı

Federal Meclis'te Alman askerlerinin Afganistan'daki misyonunun süresinin uzatılması da ele alındı. Federal hükümetin sunduğu önergede, Afganistan'da görev yapan Alman askerlerinin sayısının 980'den bin 300'e çıkartılması öngörülüyor. Alman askerleri Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlığın yanı sıra NATO misyonuna destek sağlıyor. Alman askerlerin görev süresinin 31 Mart 2019'da sona ermesi öngörülüyor.

Irak ve Afganistan'daki misyonların uzatılmasına ilişkin tasarılar ilgili komisyonlara havale edildi. Tasarıların önümüzdeki haftalarda Federal Meclis'te oylanması bekleniyor. Muhalefetin eleştirilerine rağmen, iktidardaki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den milletvekillerinin oyları ile tasarıların kabul edilmesi bekleniyor.

AFP,dpa,epd/JD,BK

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