Alman Meclisi'nde anma töreni



Almanya Federal Meclisi'nin perşembe günü düzenlenen oturumunda, Fransa'da düşen Germanwings uçağında hayatını kaybedenler anıldı. Milletvekillerinin bir dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan Meclis Başkanı Norbert Lammert, yaşanan bu insani trajedinin Almanya, İspanya ve Fransa'yı acıda ve şokta birleştirdiğini ifade etti.

Duygusal bir konuşma yapan Lammert, ölenlerin yakınlarına tüm milletvekilleri adına başsağlığı diledi. Herkesin böyle kötü bir haber almanın aile ve arkadaş çevresi için ne anlama geldiğini tahmin edebileceğini belirten Lammert, düşünce ve duygu olarak kurban yakınları ile aralarında özel bir bağ olduğu hissini taşıdıklarını dile getirdi. Aynı zamanda kaza mahalindeki zorlu koşullarda arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplere ve kurban yakınları ile ilgilenen kişi ve kurumlara da teşekkür eden Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert, Almanya'nın bu zorlu gününde çok sayıda devletten destek ve dayanışma gördüğünü belirtti.

Barcelona – Düsseldorf uçuşu gerçekleştiren Germanwings havayollarına ait Airbus A320 tipi uçak salı günü henüz belirlenemeyen bir nedenle Fransa Alpleri'ne çarpmıştı. Kazada, uçakta bulunan 150 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Ölenler arasında 72 Alman ve 49 İspanyol'un yanı sıra farklı devletlerin vatandaşları bulunuyor.