Alman Meclisi'nde '1915 oylaması' için tarih belli oldu



Hırıstiyan Birlik Partileri’nin (CDU/CSU) Federal Parlamento Grup Yöneticisi Michael Grosse-Brömer, 1915 olaylarına ilişkin önergenin büyük ihtimalle 2 Haziran'da oylanacağını söyledi. Daha önce 1915 olaylarının 101'inci yıldönümü vesilesiyle oylamanın 24 Nisan'da yapılması gündeme gelmişti.

'Bütün partiler aynı dili konuşacak'

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, AFP Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Ortak önergenin çok daha önce Federal Meclise gelmesini isterdik. Ama tarihten daha önemlisi, bütün partilerin aynı dili konuşacak olması" ifadelerini kullandı.

Özdemir şunları söyledi: "Sonunda Federal Meclis'te net ve açık ifadeler kullanılacak. Evet, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Erminelerin maruz kaldığı suçun adı soykırımdır. Ve dahası bunda Almanların da sorumluluğu vardır."

'Artık geri dönüş yok'

Cem Özdemir, oylamaya ilişkin tarihin Hırıstiyan Birlik tarafından duyurulmuş olmasını da "Hırıstiyan Birlik sözünü tutuyor. Artık geri dönüş yok" şeklinde yorumladı.

Yeşiller Partisi sözkonusu önergeyi şubat ayında Federal Meclis'e taşımış, koalisyon partilerinin (Hıristiyan Birlik ve Sosyal Demokrat Parti) temsilcilerinin ortak karar tasarısı talep etmeleri üzerine oylama ertelenmişti. Şubat ayında Türkiye ile yürütülen mülteci anlaşması müzakerelerine de dikkat çekilmişti.

Türkiye kabul etmiyor

Türkiye, 1915 – 1917 yılları arasında yaşanan olayların soykırım olarak anılmasını kabul etmiyor. Olaylarda en az 1,5 milyon kişinin can verdiği belirtiliyor. Ankara, kıtlık ve iç çatışmalarda 300 – 500 bin dolayında Ermeninin hayatını kaybettiğini, Türklerin de çok sayıda kayıp verdiğini savunuyor.

Almanya'da geçen yıl gündeme geldi

Alman Federal Meclisi ilk kez geçen yılın nisan ayında konuyla ilgili bir önergeyi görüşmüş ancak oylama yapılmamıştı. Federal hükümet soykırım ifadesini kullanmaktan kaçınırken, Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert soykırım kavramını açıklıkla dile getirmişti.