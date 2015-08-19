Alman Meclisi Yunanistan′a yardımı onayladı



86 milyar euroluk yardım paketi için Alman Meclisi'nde yapılan oylamada 454

milletvekili evet, 113 milletvekili ise hayır oyu verdi. 18 vekil çekimser kaldı. 46

milletvekili oylamaya katılmadı. Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden 50'yi aşkın

milletvekilinin hayır oyu kullandığı tahmin ediliyor. Hangi vekilin nasıl oy kullandığı

önümüzdeki saatlerde belli olacak.

Schäuble: Avrupa'nın çıkarına



Oylama öncesi hükümet adına söz alan Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, üçüncü

yardım paketinin kabul edilmesi çağrısında bulundu. Schäuble, "Yeni yardım paketi

hem Yunanistan hem de Avrupa'nın çıkarınadır" dedi.

"Yunanistan Euro Grubu'nda baştan itibaren sorunlu bir vakaydı" diyen Schäuble,

"Geçen yılın sonunda iyi bir yola girmişlerdi. Ama sonra Aleksis Tsipras iş başına

geldi, tutamayacağı sözler verdi. Şimdi verdiği sözlerin aksini yapmak zorunda kaldı"

dedi.

Schäuble şöyle devam etti: "Geride bıraktığımız aylar ve yıllar içinde edindiğimiz

deneyimlere bakıldığında bütün bunların işleyeceğine dair bir garanti yok. Ancak diğer

taraftan Yunan parlamentosu talep edilen önlemlerin büyük kısmını kabul etti. Bu

aşamada Yunanistan'a yeni bir başlangıç fırsatı tanımamak sorumsuzluk olur."

'Merkel gerçekleri söylemekte korkak davranıyor'

Görüşmede Yeşiller Partisi adına Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter söz aldı.

Hofreiter, Merkel'in Yunanistan politikasının Avrupa'nın birliğine zarar verdiğini ileri

sürdü. Merkel'i samimi olmaya davet eden Hofreiter, "Herkes biliyor ki Yunanistan

borçlarını geri ödeyemeyecek. Ama bu gerçeği Yunan halkı ve Meclis'e açık açık dile

getirme konusunda korkakça davranıyorsunuz" dedi.

Gysi: 'Almanya tek bir euro dahi ödemedi'

Sol Parti Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi, üçüncü

yardım paketinin de Yunan

ekonomisinin toparlanmasına katkı sağlamayacağını ileri sürdü. Sosyal hizmetlerin

budandığını, emeklilik maaşlarında kesintiye gidildiğine dikkat çeken Gysi, buna

karşılık eğitim, güneş enerjisi ve gemicilik gibi alanlarda yatırım yapılmadığına dikkat

çekti. Gysi, borç krizinde Almanya'nın Yunanistan'a tek bir euro dahi ödemediğini de

ileri sürdü.