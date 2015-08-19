Alman Meclisi Yunanistan′a yardımı onayladı

86 milyar euroluk yardım paketi için Alman Meclisi'nde yapılan oylamada 454
milletvekili evet, 113 milletvekili ise hayır oyu verdi. 18 vekil çekimser kaldı. 46
milletvekili oylamaya katılmadı. Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden 50'yi aşkın
milletvekilinin hayır oyu kullandığı tahmin ediliyor. Hangi vekilin nasıl oy kullandığı
önümüzdeki saatlerde belli olacak.
Schäuble: Avrupa'nın çıkarına
Oylama öncesi hükümet adına söz alan Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, üçüncü
yardım paketinin kabul edilmesi çağrısında bulundu. Schäuble, "Yeni yardım paketi
hem Yunanistan hem de Avrupa'nın çıkarınadır" dedi.
"Yunanistan Euro Grubu'nda baştan itibaren sorunlu bir vakaydı" diyen Schäuble,
"Geçen yılın sonunda iyi bir yola girmişlerdi. Ama sonra Aleksis Tsipras iş başına
geldi, tutamayacağı sözler verdi. Şimdi verdiği sözlerin aksini yapmak zorunda kaldı"
dedi.
Schäuble şöyle devam etti: "Geride bıraktığımız aylar ve yıllar içinde edindiğimiz
deneyimlere bakıldığında bütün bunların işleyeceğine dair bir garanti yok. Ancak diğer
taraftan Yunan parlamentosu talep edilen önlemlerin büyük kısmını kabul etti. Bu
aşamada Yunanistan'a yeni bir başlangıç fırsatı tanımamak sorumsuzluk olur."
'Merkel gerçekleri söylemekte korkak davranıyor'
Görüşmede Yeşiller Partisi adına Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter söz aldı.
Hofreiter, Merkel'in Yunanistan politikasının Avrupa'nın birliğine zarar verdiğini ileri
sürdü. Merkel'i samimi olmaya davet eden Hofreiter, "Herkes biliyor ki Yunanistan
borçlarını geri ödeyemeyecek. Ama bu gerçeği Yunan halkı ve Meclis'e açık açık dile
getirme konusunda korkakça davranıyorsunuz" dedi.
Gysi: 'Almanya tek bir euro dahi ödemedi'
Sol Parti Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi, üçüncü
yardım paketinin de Yunan
ekonomisinin toparlanmasına katkı sağlamayacağını ileri sürdü. Sosyal hizmetlerin
budandığını, emeklilik maaşlarında kesintiye gidildiğine dikkat çeken Gysi, buna
karşılık eğitim, güneş enerjisi ve gemicilik gibi alanlarda yatırım yapılmadığına dikkat
çekti. Gysi, borç krizinde Almanya'nın Yunanistan'a tek bir euro dahi ödemediğini de
ileri sürdü.