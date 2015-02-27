Alman Meclisi Yunanistan'a yardımı onayladı

Tasarı, Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble tarafından parlamentoya sunulmuştu. Metnin görüşülmesinden sonra tasarı isim okunarak oylandı. 542 milletvekili evet oyu verdi. 32 vekil hayır derken, 13'ü çekimser kaldı.

Tasarıya koalisyon partilerini oluşturan Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra Yeşiller Partisi ve Sol Parti temsilcilerinden de onay geldi.

Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble oylama öncesinde Yunanistan'ın kendi kaderine terk edilmemesi uyarısında bulundu. Schäuble, "Avrupa'nın birliği sağlandığı ve birlikte dayanışma içinde olduğumuz sürece Almanya bir geleceğe sahip olacaktır" dedi.

Reform koşuluna bağlı yardım

Euro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanları Yunanistan'ın kurtarma programını 4 ay daha uzatma kararı almıştı. Atina'ya yardım, reform koşuluna bağlanmıştı.

AB Komisyonu, AMB ve IMF'ten oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi cumartesi günü doluyor. Kurtarma programına getirilecek 4 aylık uzatmanın Euro Bölgesi üyesi ülkelerin parlamentoları tarafından bugün onaylanması gerekiyor.