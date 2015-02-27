Alman Meclisi Yunan yardımını görüşüyor



Tasarı, Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble tarafından parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı metninin görüşülmesine toplam 1,5 saat ayrıldı. Parti temsilcilerinin tasarıya ilişkin görüşlerini açıklamalarının ardından tasarının isim okunarak oylamasına geçilecek.

Tasarıya koalisyon partilerini oluşturan Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yanı sıra muhalefet partileri temsilcilerinden de çok sayıda evet oyunun çıkması bekleniyor.

Euro Grubu üyesi ülkelerin maliye bakanları Yunanistan'ın kurtarma programını 4 ay daha uzatma kararı almıştı. Atina'ya yardım, reform koşuluna bağlanmıştı.

AB Komisyonu, AMB ve IMF'ten oluşan Troyka 2010 yılında Yunanistan'ı 240 milyar dolarlık yardım programı ile iflastan kurtarmıştı. Hâlihazırdaki yardım programının süresi cumartesi günü doluyor. Kurtarma programına getirilecek 4 aylık uzatmanın Euro Bölgesi üyesi ülkelerin parlamentoları tarafından bugün onaylanması gerekiyor.