Alman Meclisi 1915'e 'soykırım' dedi

Almanya Federal Meclisi, bugünkü oturumunda 1915 Ermeni kıyımını 'soykırım' olarak nitelendirildi. Birinci Dünya Savaşı sırasında yüz binlerce Ermeni'nin katledilmesinin ele alındığı bugünkü oturumda konuşan Almanya Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert, "Dünya kamuoyunun gözleri önünde, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşananlar soykırımdı. Bu, 20'nci yüzyılın son soykırımı olarak kalmadı" dedi.

Koalisyon partilerinin hazırladığı ve bugün görüşülen önergede "(Ermenilerin) kaderi, 20'nci yüzyıla damgasını vuran katliam, etnik temizlik, tehcir ve soykırım tarihine bir örnektir" ifadesine yer veriliyor. Değerlendirme için ilgili komisyonlara havale edilen önergenin, Alman Federal Meclisi'nin daha sonraki bir oturumunda oylanması bekleniyor. Önergede daha önce Türkiye ile olan ilişkiler göz önünde bulundurularak soykırım ifadesinin kullanılmaması planlanıyordu. Ancak bu karar koalisyon partilerinin yoğun eleştirisine neden olmuştu.

‘Hedef Türkiye'yi sanık

koltuğuna oturtmak değil'

Koalisyon ve muhalefet partileri hedefin Türkiye'nin sanık koltuğuna oturtulması olmadığının ise özellikle altını çizdi. Bu bağlamda Almanya'nın tarihindeki Nasyonal sosyalizm sayfası göz önünde bulundurulduğunda kibirli davranmak gibi bir lüksü olmadığı vurgulanırken, Türkiye'nin de tarihiyle yüzleşme zamanının geldiğine dikkat çekildi.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise "Benim dileğim, Türk okul kitaplarında çekilen acıların anımsanmasıdır" şeklinde konuştu.

Gösterilen çabaların ışığında, diplomatik nedenlerle katliamın soykırım olarak adlandırılmadığını kaydeden Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ise "Konu soykırım olunca mütalaa sona erer" diye konuştu.