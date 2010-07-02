Alman Meclisi, Gazze ablukasına son verilmesini istedi

T24- Gazze’de uyguladığı ambargo politikası yüzünden bir süredir uluslararası alanda baskı altında bulunan İsrail’e bir tepki de Almanya Federal Meclisi’nden geldi.



Federal Meclis'te grubu bulunan partilerin tümü, İsrail’den, bölgeye uyguladığı ambargoyu kaldırmasını talep eden önergeyi kabul etti. Önergede, ambargonun, hedeflenenin tam tersi sonuçlar doğurduğu ve devletler hukukunu ihlal ettiğini vurgulandı. Partilerin bu konuda ortak bir tutum benimsemiş olmasını öven Hür Demokrat Parti Milletvekili Rainer Stinner şöyle konuştu:



“Burada gördüğümüz, Almanya’nın ortak dış ve güvenlik politikasının yeni bir niteliği.”



Yahudiler Merkez Konseyi tepkili



Sol Parti milletvekili Wolfgang Gehrcke, söz konusu önergenin İsrail ya da Filistinliler aleyhine yorumlanmaması gerektiğini söyledi. Gehrcke, bunun bölgedeki her iki halka da yönelik olduğunu açıkladı.



Konuya tepkiyle yaklaşan Almanya Yahudileri Merkez Konseyi ise Federal Meclis'te kabul edilen önergeyi hazırlık aşamasında eleştirmiş ve bunun gittikçe büyüyen, tek taraflı İsrail karşıtı tutuma destek verdiğini açıklamıştı.



İktidar ortağı Hür Demokrat Parti'nin Milletvekili Rainer Stinner, bu önergenin Almanya’nın İsrail’e yaklaşımında bir değişiklik olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti. Stinner, “Bu önerge, hiç bir şekilde geçmişimizden dolayı İsrail’le içinde bulunduğumuz özel ilişkiden uzaklaştığımız anlamına gelmiyor. Bu konuya önergede değinilmiyor, bunu çok açıkça dile getirmek istiyorum” dedi.



Ambargo, Hamas'ı güçlendiriyor



İsrail’in 31 Mayıs 2010 tarihinde Gazze’ye yardım malzemesi götürmek ve ambargoyu delmek üzere yola çıkan yardım filosuna düzenlediği baskında, sekizi Türk biri Türk kökenli Amerikan vatandaşı olmak üzere dokuz kişi hayatını kaybetmişti. İsrail ile Türkiye arasında iplerin gerilmesine yol açan olayın ardından, İsrail üç yıl sonra ilk kez Gazze'de uyguladığı amborgoyu esnetmişti. Federal Meclis, esnetilen ambargonun tamamen kaldırılmasını istiyor.



Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Kerstin Müller, ambargonun İsrail’in çıkarına olmadığını, bu yolla radikal İslamcı örgüt Hamas’ın zayıfalamaktan ziyade güçlendiğini belirtti ve “Bu absürd bir durum, zira bu ambargo aslında fiilen ‘okul yapmak için yasa dışı malzemeleri’ almayacağız diyen, ancak okulların kapasitesi dolduğu için 40 bin öğrenciyi okula kabul edemeyen Birleşmiş Milletler’in ambargosu. Bu öğrenciler daha sonra Hamas’ın Kur'an kurslarına gidiyor. Bunun ne anlamı var ki?” şeklinde konuştu.