Alman Meclisi eşcinsel evliliği oylayacak

Alman Federal Meclisi'nde eşcinsel evliliklere izin verilmesiyle ilgili oylamanın cuma günü yapılması bekleniyor. Meclis Hukuk Komisyonu, oylamanın önünde herhangi bir yasal engel bulunmadığını açıkladı.

DW Türkçe'nin haberine göre, Hristiyan Birlik partili siyasiler eşcinsel evliliklere izin verilmesiyle ilgili girişimin koalisyon anlaşmasının ihlali anlamına geldiğini savunurken, bazılarıysa Başbakan Merkel'in aceleci davranarak kendilerini gafil avladığı görüşünde.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hristiyan Birlik partilerindeki itirazlara rağmen oylamanın kısa sürede yapılmasının önünü açtı. SPD, Yeşiller ve Sol Parti ile birlikte Meclis Hukuk Komisyonu aracılığıyla konunun cuma günü Federal Meclis oturumunun gündemine alınmasını sağladı.

Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı ve Başbakan adayı Martin Schulz, eşcinsel evlilik kararının bu hafta neticelendirileceğini açıkladı.

Birlik partilerinde itirazlar var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazartesi günü genel başkanı olduğu partsi CDU'nun şimdiye kadar benimsediği tutumun aksine milletvekillerinin eşcinsel evlilikler konusunda tek başına karar vermeleri gerektiğini belirtmiş, meclis oylaması söz konusu olduğunda grup kararı almayacaklarını söylemişti.

Oylamanın cuma günü yapılması bekleniyor

Almanya'da eşcinsel birliktelik ve evlilik

Almanya'da eşcinsel çiftler 2001'den bu yana birlikteliklerini resmi olarak kayıt altına aldırabiliyor. Günümüzde böyle resmi birliktelik kaydı bulunan eşcinsel çiftler miras paylaşımı, gelir vergisi, nafaka gibi heteroseksüel çiftlerin yaptığı evlikliklerle sahip olduğu bazı özel haklardan aynı şekilde yararlanabiliyordu. Ancak yasa önünde özellikle evlat edinme konusunda hala resmi eşcinsel birliktelikler eşcinsel olmayan evliliklere göre dezavantajlı konumda bulunuyor. Federal Anayasa Mehkemesi'nin 2013'te aldığı bir karara göre resmi eşcinsel birlikteliklerde eşlerden birinin çocuğu diğer eş tarafından evlat edinebiliyor olsa da bu çiftlerin doğrudan bir başka çocuğu evlat edinme hakkı bulunmuyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle bunun önü de açılmış olacak.