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Ekonomi
Deutsche Welle

Alman Meclisi 2016 yılı bütçesini görüşüyor

Almanya Federal Meclisi, 2016 mali yılı bütçe tasarısını görüşmek üzere toplanıyor. Hükümet ortakları bütçede sığınmacılara ayrılan 3 milyar euronun iki katına çıkarılmasını kararlaştırmıştı.

08 Eylül 2015 12:40


Hükümetin hazırladığı bütçe tasarısına ilişkin görüşmeler bu hafta boyunca devam edecek. Federal Meclis cuma günü tasarıyı oylayacak. Genel kurulda hükümet adına Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble söz alacak.

2016 mali yılı bütçe tasarısı, 312 milyar euroluk gider içeriyor. Böylece giderlerde 2015'e kıyasla 10,4 milyar euro artış kaydediliyor. Bütçe tasarısı ek borçlanmaya gidilmesini öngörmüyor.

Bütçe tasarısı sığınmacı akınıyla ortaya çıkan olağanüstü harcamaları kapsamıyor. Federal hükümetin ortakları Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) üst düzey yöneticileri sığınmacılara ilişkin düzenlemelerde değişikliği öngören bir dizi karar almıştı.

Sığınmacıların barınma, beslenme ve sağlık giderlerinin karşılanması için 2016 yılı bütçesinde ayrılan 3 milyar euronun iki katına çıkarılması kararlaştırılmıştı. Federal devletin kasasından çıkacak para, sığınmacıları kabul eden eyalet ve yerel yönetimlere aktarılacak. Paranın nasıl harcanacağına ilişkin ayrıntılar 24 Eylül'de düzenlenecek bir başka toplantıda ele alınacak. Bu toplantıda federal devletin yanı sıra eyaletlerin üst düzey yöneticileri de hazır bulunacak.

Genel kurulda bugün sağlık, içişleri, adalet ve tüketici hakları bakanlıklarının bütçeleri de görüşülecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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