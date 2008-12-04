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Ekonomi

Alman Meclisi 12 milyar Euro’luk yardımı onayladı

Alman meclisi (Bundestag), mali krizden etkilenen şirketlere yardımcı olmak amacıyla hükümetin hazırladığı yardım paketinin 12 milyar Euro'luk kısmını kabul etti.

04 Aralık 2008 02:00

Alman meclisi (Bundestag) bugünkü oturumunda, küresel mali krizden etkilenen şirketlere yardımcı olmak amacıyla hükümet tarafından hazırlanan yardım paketinin 12 milyar Euro'luk kısmını kabul etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mecliste yaptığı konuşmada, gelecek 2 yıl için ayrıca 32 milyar Euro'luk yardım yapmayı düşündüklerini ve bunun karşılığında 50 milyar Euro'luk yatırım yapılmasını beklediklerini söyledi.

Muhalefet partileri, yardım paketini yetersiz bularak eleştirirken, eyalet yönetimleri de, bu yardımlara katkılarının çok fazla olacağı gerekçesiyle meclis kararını eleştirdiler.

Bu nedenle meclisin kararının, yarın Federal Eyalet Temsilcileri Meclisi'nin (Bundesrat) yapacağı bir özel oturumda kabul edilmeyerek, Uzlaşma Komisyonu'na havale edilmesi bekleniyor.

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