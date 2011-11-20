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Dünya

Alman meclis binası önünde kınama etkinliği BERLİN (A.A)

20 Kasım 2011 19:09

-Alman meclis binası önünde kınama etkinliği BERLİN (A.A) - 20.11.2011 - Almanya'da 2000 yılından beri aşırı sağcılar tarafından öldürülen 8 Türk'ü ve 1 Yunanlı'yı anmak ve ırkçılığı kınamak amacıyla başkent Berlin'deki Federal Meclis (Bundestag) binası önünde bir etkinlik düzenlendi. Çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen ve tesadüfen çevreden geçen vatandaşların katıldığı etkinlikte herkese birer beyaz gül ve kurbanların isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar verildi. Etkinliğe katılan çok sayıda Türk ve Alman vatandaşı, daha sonra kurbanları anmak amacıyla Federal Meclis binasının önüne geldi ve ellerindeki gülleri ve kağıtları yere koyarak mum yaktı. Etkinliğe katılan Yeşiller Partisi Berlin Eyalet Meclisi Üyesi Özcan Mutlu, cinayetlerin sadece bir buz dağının ucu olmaması temennisinde bulunarak, güvenlik makamlarının göçmen kökenli vatandaşların kaybolan güvenini yeniden kazanmak için cinayetleri hızlı ve eksiksiz bir şekilde aydınlatması gerektiğini söyledi. Vatandaşların kendisini arayarak, korktuklarını ve güvenlik makamlarına olan güvenlerini kaybettiğini söylediğini ifade eden Mutlu, güvenlik makamlarının bu güveni yeniden kazanmak için her türlü çabayı harcaması gerektiğini kaydetti. Mutlu ayrıca, Türk hükümetinin de bu konuda suskun kalmamasını isteyerek, "Şu unutulmamalıdır ki bu Türkler sadece Türk oldukları için öldürüldü" dedi.

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