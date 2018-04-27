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Alman Maslahatgüzar, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Eski PYD eş başkanı Salih Müslüm'ün etkinliğe katılmaması konusunda Alman diplomata uyarıda bulunuldu

27 Nisan 2018 19:01

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Robert Dölger,  eski PYD eş başkanı Salih Müslüm'ün Almanya'da düzenlenecek bir etkinliğinde konuşma yapacağı bilgisi üzerine Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Maslahatgüzar Dölger'e, 19 Mayıs'ta Almanya'nın Ludwigshafen kentinde düzenlenecek olan etkinlikte Müslüm'ün de burada konuşma yapacak olmasından duyulan rahatsızlık iletildi. PKK/ PYD'nin faaliyetleri ve Müslüm'ün etkinliğe katılmaması konusunda Alman diplomata uyarıda bulunuldu.

Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden Müslüm'ün iadesini talep etmişti.

ETİKETLER

Dışişleri BakanlığıdiplomatRobert DölgerPYDSalih Müslüm

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