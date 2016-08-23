Alman mankene sahte tecavüz iddiasından 20 bin euro ceza

Alman manken Gina-Lisa Lohfink'in iki erkek hakkında sahte tecavüz suçlaması yapma iddiasından 20 bin euro para cezasına çarptırılması ülkede yoğun bir tartışma başlattı.

Lohfink'in 2012'de iki erkekle cinsel ilişkiye girdiği ve "Hayır" dediğini gösteren görüntüler internete düştü. Lohfink olayın tecavüz olduğunu iddia ederken, iki erkek bu suçlamadan aklandı ve bu kez Lohfink yalan ifade vermekle suçlandı.

Mankenin yaşadıkları geçtiğimiz günlerde Almanya'daki tecavüz yasalarının değişmesinde kısmen etkili oldu.

Geçen ay yürürlüğe giren yeni yasa, tecavüz kurbanı mücadele etmese de "Hayır, hayır demek" hükmünü getirmişti.

Savcı Corinna Goegge "Lohfink bir cinsel suç kurbanı değildi. Yalan söyledi ve soruşturmacıları kasten yanlış yönlendirdi" dedi.

Ancak Lohfink tecavüze uğradığı iddiasında ısrar etti.

Mahkemeyse cinsel ilişkinin Lohfink'in rızasıyla olduğuna ve mankenin ilişkinin filme alınmasına "Hayır" dediğine karar verdi.

Lohfink son ifadesinde "Buraya meşhur olmaya gelmedim. İlişkiyi de filme alınmasını da kabul etmedim" dedi.

Lohfink'in avukatı kararı "skandal" diye nitelerken müvekkiliyle kararı temyiz etmeyi görüşeceğini belirtti.

Tecavüzle suçlanan iki erkekten biri cinsel ilişki içerikli görüntüleri dağıtmakta suçlamasını kabul etti. Dava Alman medyasında da geniş yer buldu.

Bild gazetesi kararın Lohfink için "acı bir darbe" olduğunu yazarken, Die Zeit dava "tecavüz suçlaması söz konusu olduğunda insanlara ne kadar saygısızca davrandığımızı gösterdi" dedi.