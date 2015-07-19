Alman Maliye Bakanı: Yunanlıların borç indirimi için geçici süre Euro Bölgesi'nden çıkmasını bekledik

Yapılan referandumun ardından Brüksel’de Euro Bölgesi zirvesi kapsamında müzakere masasına dönen Yunanistan ile müzakereleri sürdüren Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, geçtiğimiz haftaki kritik toplantı ve krize bakış açısını anlattı. Spiegel'in sorularını yanıtlayan Schaeuble, "Biz hiçbir zaman Yunanistan'ı Euro Bölgesi'nden atmak istemedik. Yunanların kendilerinin geçici bir süre çıkmasını bekledik. Çünkü AB kuralları gereği bölge içinde kaldıkları sürece borç indirimi yapmak mümkün değil" dedi.

Kendi önerilerini 15 Euro ülkesinin desteklediğini sadece Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs'ın karşı çıktığını belirten Schaeuble, Merkel ile farklı düşündüklerini de itiraf etti. "Farklı görüşlerin demokrasinin bir parçası" olduğunu söyleyen Schaeuble, koalisyon içinde Yunanistan'a ilave yardım kararı alınması durumunda görevinden istifa edeceğini de ima etti.

Güçlü olan kenara çekilmeli

Schauble, Fransa ve İtalya ile olan görüş ayrılıklarını ise kendi çocukluğundaki bir anıyla anlattı. Schauble, "Bizim evde üç kardeştik. Bir kavga olduğunda babam en güçlünün her zaman geri çekilmesi gerektiğini söylerdi. Ben de bunu yaptım" dedi.