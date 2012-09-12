Alman mahkemesi Euro bölgesini rahatlattı

Almanya Anayasa Mahkemesi, Euro bölgesi için daimi bir kurtarma fonu kurulmasının engellenmesi çabalarını reddetti.

Ülkede Avrupa İstikrar Mekanizması'na karşı çıkan çevreler, fonun Almanya Anayasası'na aykırı olduğunu savunarak mahkemeye başvurmuştu.

Bu çevreler, fonun borç içindeki diğer Euro ülkelerine Alman vergi mükelleflerinden sınırsız kaynak aktarılmasının yolunu açtığını savunuyordu.

Anayasa Mahkemesi bu başvuruyu kabul etseydi, Euro bölgesindeki borç krizini durdurma çabaları sekteye uğrayacak, piyasalarda panik satışları yaşanabilecekti.

Almanya 500 milyar euroluk fonun %27'sini sağlayacağı için, Almanya'nın onayı olmadan fonun kurulması mümkün değil.

Ancak başvuruları reddeden mahkeme, Avrupa İstikrar Mekanizması'nın gelecekteki işleyişine bazı kısıtlamalar getirebilir; bu konudaki istişare sürüyor.

Mahkeme ayrıca Euro bölgesi hükümetlerini sıkı bir bütçe disiplinine zorlayan anlaşmanın meşruluğu konusundaki bir başka başvuruyu da ele alıyor.

Yine de Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck bu sabahki karar ardından Avrupa İstikrar Mekanizması'nın kuruluşuyla ilgili yasayı artık onaylayabilir.



BBCTürkçe