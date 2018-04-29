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BBC Türkçe

Alman mahkemesi Eski Katalonya lideri Puigdemont'u serbest bıraktı

Almanya'da mahkeme eski Katalonya lideri Carles Puigdemont'un "isyan" suçlaması temelinde sınırdışı edilmesini reddetti ve kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak mahkeme, Puigdemont'un hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle sınırdışı edile

29 Nisan 2018 20:30

Almanya'da mahkeme eski Katalonya lideri Carles Puigdemont'un "isyan" suçlaması temelinde sınırdışı edilmesini reddetti ve kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

Ancak Shcleswig-Holstein eyaletindeki mahkeme, İspanya'da hala Puigdemont hakkında yolsuzluk iddiaları bulunduğu için sınırdışı edilme işleminin sadece askıya alındığını ve bu ihtimalin dışlanmadığını vurguladı.

Puignemont, İspanya'nın Avrupa çapında tutuklama emri yayımlamasının ardından Almanya'nın kuzeyindeki eyalette gözaltına alınmıştı.

İspanya, ayrılıkçı Katalan lider kadrosuna, geçen Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumu nedeniyle suçlamalar yöneltmişti.

Alman Mahkemesi, İspanya'nın Puigdemont için yaptığı iade talebi konusunda ne yapılacağını bir haftadır tartışıyordu.

İspanya eski Katalan liderini isyanla suçlamıştı, ancak mahkeme Alman hukukunda bu suçlamaya en yakın olanın vatana ihanet olduğuna hükmetti.

Ancak Puigdemont vakasında şiddet olmadığına karar verildi ve suçlama kabul edilmedi.

Ancak Schleswig kentinde görülen davada, izinsiz referandum düzenlemek için devlet kaynaklarının kullanılması suçlamasının geçerli olabileceğine karar verdi.

Bu suçlamayla ilgili ek bilgiler istenirken, kefalet bedeli 75 bin euro olarak belirlendi.

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