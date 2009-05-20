Alman mağazalar zinciri Hertie kapatılıyor

Almanya'nın önde gelen mağazalar zincirinden biri olan Hertie, ekonomik zorluklar nedeniyle kapanma kararı aldı.



Essen kentinde yapılan alacaklılar toplantısında, katılımcıların yüzde 84'ü, geçen yılın Temmuz ayında iflas duyurusunda bulunan Hertie'nin kapatılması yönünde oy kullandı.



İfas duyurusuyla ilgilenen yetkili Biner Baehr, şirketin İngiliz ortaklarıyla anlaşmak için bir şans görmediğini bildirerek, 54 mağaza ile Essen kentindeki şirket merkezinin kapatılmasını önermişti.



Şirketin bir sözcüsü, bu durumda mağazaların kapatılmasının yaz aylarında gerçekleşmesinin beklendiğini, bundan önce çalışanlar için bir sosyal planın hazırlanmasının öngörüldüğü söyledi. (AA)

