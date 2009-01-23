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Dünya

Alman lotosunda ikramiye 25 milyon Euro

Almanya'da lotoda büyük ikramiye 25 milyon Euro'ya yükseldi. Kazanmak için gerekli olan süper rakamı bilen olmadı

23 Ocak 2009 02:00

Almanya'da lotoda büyük ikramiye 25 milyon Euro'ya yükseldi. Kazanmak için gerekli olan süper rakamı bilen olmadı

Stutgart kentindeki Alman Loto kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, dünkü çekiliş için Almanların toplam 44 milyon Euro tutarında loto oynadıkları, ancak 6 rakamın yanı sıra en büyük ikramiyeyi kazanmak için gerekli olan "süper rakamı" tutturan olmadığı bildirildi.

Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinden birer kişinin, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinden de 2 kişinin dünkü çekilişte 6'lı tutturarak yaklaşık 435 biner Euro kazandıkları, ancak en büyük ikramiye için ilaveten gerekli olan "süper rakamı" tutturamadıkları belirtildi.

Almanya'da çarşamba ve cumartesi günü yapılan loto çekilişlerinde en büyük ikramiyeyi kazanabilmek için 6 rakamın doğru olarak bilinmesinin yanı sıra loto kuponlarında yer alan seri numaralarının son rakamını da "süper rakam" olarak tutturmaları gerekiyor.

Bunun için bir cam küreden çekilen altı rakamın ve yedek rakamın yanı sıra ikinci bir küreden, üzerlerinde 0'dan 9'a kadar numaralar bulunan 10 top arasından "süper rakam" çekilişi yapılıyor.

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