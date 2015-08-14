Alman Lisesi'nde yolsuzluk iddiası

Özel Alman Lisesi yolsuzluk davası ile gündemde. Okulun eski muhasebe çalışanı Arman Kantar’ın velilerden alınan okul ücretleri ve Almanya’dan gelen maddi yardımların toplandığı hesapları boşalttığı iddia ediliyor.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre; yaklaşık 4 milyon Euro’yu zimmetine geçiren Arman Kantar bu parayla iki tekne aldı. Kayıplara karışan Kantar’ın satın aldığı teknelerin biriyle Yunanistan’a kaçtığı iddia edildi. Diğer teknenin ise İstanbul’da demirli olduğu tespit edildi. İddialar üzerine Özel Alman Lisesi yetkilileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu.

20 kişi hakkında suçlama

Soruşturma başlatan savcılık Özel Alman Lisesi’nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Wolf-Bernd Kretzschmann ve lisenin muhasebecisi Arman Kantar’ın da aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında “zimmet, görevi kötüye kullanma ve dolandırıcılık” suçlarından iddianame düzenledi. İstanbul Adliyesi 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tek şikâyetçi olarak Özel Alman Lisesi yer aldı.

Özel Alman Lisesi’ndeki yolsuzluk iddialarına geçtiğimiz aylarda Der Spiegel’de yer verilmişti. Habere göre okuldaki yolsuzluk olayları 2013 yılında ortaya çıkmış ve konu Alman Dışişleri Bakanlığı’na rapor edilmişti.