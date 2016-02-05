T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alman Lisesi mezunlarından akademisyenlere destek: Biz de bu suça ortak olmuyoruz!

"Sivil ölümlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz"

05 Şubat 2016 21:03

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlere İstanbul Alman Lisesi mezunlarından da destek geldi.  Mezunların yayımladığı bildiride "Vatandaşı olduğumuz devletten; güvenlik güçlerinin abluka altındaki bölgelerde, sivil ölümlere sebep olan operasyonlarını derhal durdurmasını talep ediyoruz" denildi.

İstanbul Alman Lisesi mezunlarının yayımladığı bildiri şöyle:

“Biz, aşağıda imzası bulunan İstanbul Alman Lisesi Mezunları olarak barış istiyoruz. Vatandaşı olduğumuz devletten; güvenlik güçlerinin abluka altındaki bölgelerde, sivil ölümlere sebep olan operasyonlarını derhal durdurmasını talep ediyoruz.

Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi ve daha birçok yerde süren sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını; yaşam, sağlık ve eğitim hakları ile ifade özgürlüğüne yönelik saldırıların derhal son bulmasını ve özel güvenlikli bölge ilan edilen ilçelerden göç etmeye zorlanan, evleri, işyerleri tahrip edilen halkın uğradığı tüm maddi zararın karşılanmasını talep ediyoruz.

Barış İçin Akademisyenler Girişimi’nin sivil halkın uğradığı hak ihlallerini ve haklı bir acil barış talebini dile getiren bildirisine imza atan onurlu ve barışsever hocalarımıza açılan soruşturmaları, linç girişimlerini ve tehdit politikalarını reddediyor ve kınıyoruz.

İfade özgürlüğünün ve giderek artan haklı barış taleplerinin hiçe sayılmasını kabul etmiyor, haksızlığa ve baskıya uğrayan insanların her koşulda yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

Çünkü bize göre;

“Bu gelen savaş ilk değil.

Çok savaş oldu bundan önce.

Bittiği gün en son savaş

bir yanda yenilenler vardı gene,

bir yanda yenenler vardı.

Yenilenlerin yanında

kırılıyordu halk açlıktan.

Yenenlerin yanında

halk açlıktan kırılıyordu.”

-Bertolt Brecht-“

Kampanyaya buradan ulaşabilirsiniz.

ETİKETLER

alman lisesimezunlarıdernekakademisyenlerdestekbildiriimza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24