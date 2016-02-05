Alman Lisesi mezunlarından akademisyenlere destek: Biz de bu suça ortak olmuyoruz!

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza atan akademisyenlere İstanbul Alman Lisesi mezunlarından da destek geldi. Mezunların yayımladığı bildiride "Vatandaşı olduğumuz devletten; güvenlik güçlerinin abluka altındaki bölgelerde, sivil ölümlere sebep olan operasyonlarını derhal durdurmasını talep ediyoruz" denildi.

İstanbul Alman Lisesi mezunlarının yayımladığı bildiri şöyle:

“Biz, aşağıda imzası bulunan İstanbul Alman Lisesi Mezunları olarak barış istiyoruz. Vatandaşı olduğumuz devletten; güvenlik güçlerinin abluka altındaki bölgelerde, sivil ölümlere sebep olan operasyonlarını derhal durdurmasını talep ediyoruz.

Sur, Silvan, Nusaybin, Cizre, Silopi ve daha birçok yerde süren sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını; yaşam, sağlık ve eğitim hakları ile ifade özgürlüğüne yönelik saldırıların derhal son bulmasını ve özel güvenlikli bölge ilan edilen ilçelerden göç etmeye zorlanan, evleri, işyerleri tahrip edilen halkın uğradığı tüm maddi zararın karşılanmasını talep ediyoruz.

Barış İçin Akademisyenler Girişimi’nin sivil halkın uğradığı hak ihlallerini ve haklı bir acil barış talebini dile getiren bildirisine imza atan onurlu ve barışsever hocalarımıza açılan soruşturmaları, linç girişimlerini ve tehdit politikalarını reddediyor ve kınıyoruz.

İfade özgürlüğünün ve giderek artan haklı barış taleplerinin hiçe sayılmasını kabul etmiyor, haksızlığa ve baskıya uğrayan insanların her koşulda yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

Çünkü bize göre;

“Bu gelen savaş ilk değil.

Çok savaş oldu bundan önce.

Bittiği gün en son savaş

bir yanda yenilenler vardı gene,

bir yanda yenenler vardı.

Yenilenlerin yanında

kırılıyordu halk açlıktan.

Yenenlerin yanında

halk açlıktan kırılıyordu.”

-Bertolt Brecht-“

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